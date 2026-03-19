El Certificado Único de Discapacidad (conocido por muchos simplemente como CUD) es un documento personal e instransferible, y el mismo brinda una serie de beneficios en materia de salud, transporte, educación, etc. a las personas con discapacidad.
Certificado Único de Discapacidad: ¿tiene validez en todas las provincias de Argentina?
Si tienes que mudarte a otra provincia, o si simplemente estás de vacaciones en otro punto del país, descubre si tu CUD tiene o no validez
En agunos casos, las personas con discapacidad se preguntan si este documento tiene validez en toda la República Argentina, y si en el caso de mudarse de una provincia a otra es necesario solicitarlo nuevamente.
En caso de mudarse a otra provincia, ¿se debe solicitar un nuevo Certificado Único de Discapacidad?
Desde la página oficial del Gobierno Nacional aseguran que no es necesario solicitar un nuevo CUD, ya que este documento tiene validez en todo el territorio del país, sin importar dónde se haya tramitado.
¿Qué es el Certificado Único de Discapacidad y qué beneficios brinda?
El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que prueba la discapacidad en todo el territorio argentino. Te lo otorgan luego de una evaluación que hace una junta formada por profesionales de distintas disciplinas.
El trámite para solicitar el CUD es gratuito en cualquier parte del país. En caso de que alguna persona se ofrezca para realizar el trámite y te cobre, debes saber que esto debe ser denunciado de inmediato ante una Junta Evaluadora.
Los beneficios o derechos que el Certificado Único de Discapacidad brinda son los siguientes:
- Cobertura del 100% de las prestaciones básicas del sistema para personas con discapacidad. Por ejemplo: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales (esto no ocurre en todo el país).