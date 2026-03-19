Certificado Único de Discapacidad: ¿tiene validez en todas las provincias de Argentina?

En agunos casos, las personas con discapacidad se preguntan si este documento tiene validez en toda la República Argentina, y si en el caso de mudarse de una provincia a otra es necesario solicitarlo nuevamente.

En caso de mudarse a otra provincia, ¿se debe solicitar un nuevo Certificado Único de Discapacidad?

Desde la página oficial del Gobierno Nacional aseguran que no es necesario solicitar un nuevo CUD, ya que este documento tiene validez en todo el territorio del país, sin importar dónde se haya tramitado.