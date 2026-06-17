Cerraron el paso a Chile por pronóstico de nevadas en la alta montaña: qué muestra el pronóstico

El pronóstico para la localidad de Las Cuevas, donde se ubica el túnel Cristo Redentor, anticipa nevadas desde la noche de este miércoles y durante buena parte del jueves.

Las temperaturas oscilarán entre los 2°C y los -8°C, con ráfagas que podrían alcanzar por hora. Para el viernes todavía se esperan precipitaciones durante la noche, mientras que el sábado volverían las probabilidades de nieve, con temperaturas mínimas de hasta -11°.

Paso Internacional Cristo Redentor 2 Condiciones de inestabilidad obligaron a cerrar el paso Internacional Cristo Redentor a partir de este miércoles. Foto: Osvaldo Valle

Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar postergar el cruce y mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y la eventual reapertura del paso.

El Paso Pehuenche sigue habilitado

Mientras el Cristo Redentor permanecerá cerrado, el Paso Pehuenche continúa habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos con horario invernal.

De acuerdo con el comunicado difundido por la coordinación del centro de frontera, el horario de salida desde Argentina es de 9 a 18 y el de ingreso al país de 9 a 19.

No obstante, se advirtió que la Ruta 145 debe transitarse con precaución debido a que existen sectores donde continúan trabajos de reparación.