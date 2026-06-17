El Paso Cristo Redentor fue cerrado este miércoles desde las 19 de manera preventiva ante el pronóstico de nevadas y condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña.
Cerraron el paso a Chile por pronóstico de nevadas en la alta montaña: qué muestra el pronóstico
Un frente de inestabilidad obligó al cierre preventivo del corredor. Estas condiciones del tiempo se extenderían hasta el sábado. El Pehuenche sigue habilitado
La coordinación del corredor internacional informó que la medida busca preservar la seguridad de los usuarios frente al ingreso de un frente de inestabilidad que afectará la zona del túnel internacional durante los próximos días.
Frío y nieve en alta montaña
La restricción comenzó con el cierre de la barrera de control en Uspallata, a las 19. A partir de las 21 se interrumpirá totalmente el tránsito por el túnel internacional, por lo que no podrán cruzar vehículos hacia Chile ni ingresar al país por ese paso fronterizo.
El pronóstico para la localidad de Las Cuevas, donde se ubica el túnel Cristo Redentor, anticipa nevadas desde la noche de este miércoles y durante buena parte del jueves.
Las temperaturas oscilarán entre los 2°C y los -8°C, con ráfagas que podrían alcanzar por hora. Para el viernes todavía se esperan precipitaciones durante la noche, mientras que el sábado volverían las probabilidades de nieve, con temperaturas mínimas de hasta -11°.
Las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto viajar postergar el cruce y mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y la eventual reapertura del paso.
El Paso Pehuenche sigue habilitado
Mientras el Cristo Redentor permanecerá cerrado, el Paso Pehuenche continúa habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos con horario invernal.
De acuerdo con el comunicado difundido por la coordinación del centro de frontera, el horario de salida desde Argentina es de 9 a 18 y el de ingreso al país de 9 a 19.
No obstante, se advirtió que la Ruta 145 debe transitarse con precaución debido a que existen sectores donde continúan trabajos de reparación.