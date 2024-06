Caso Loan: el padre lanzó una fuerte acusación contra su hermana.

►TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: la insólita y poco creíble versión que dio la abuela

En ese marco, José Peña, padre del menor, puso el foco en su hermana Ludelina y pidió que la investigaran porque “tiene que saber algo más”. “Sospecho de todos de los que estaban en la mesa, menos de mi mamá", sostuvo.

“La tienen que investigar a ella también, tiene que saber algo más, no importa que sea la tía, ella también estaba ahí”, expuso José al ser consultado sobre si su hermana Laudelina Peña tenía que ser detenida al igual que Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez, quienes estuvieron presentes en aquel almuerzo del 13 de junio, previo a la desaparición del nene.

“Algo tuvo que ver”, sostuvo José sobre Laudelina, reavivando la interna familiar y justificando que “todos ellos estaban afuera” cuando desapareció Loan. “No noté nada raro en el almuerzo, estaba confiado que no iba a pasar nada. Yo pensé que estaba en el patio jugando. Mi hermana fue la primera que me avisó que no estaba Loan. Me preguntó si Loan había llegado y me dijo que se habían ido a buscar naranjas. No me avisaron que lo iban a llevar, no me pidieron permiso”, detalló.

Al respecto, José también expresó que se siente “engañado” por todas las personas que estuvieron presentes aquel día: “Sospecho de todos de los que estaban en la mesa, menos de mi mamá, ella no sabe nada", expuso.

“No sé por qué justo eligieron a Loan. Ninguno de los invitados sabía que yo iba a llevar a Loan, fue una decisión mía a último momento. Era la primera vez que iba conmigo, le dije que me iba al campo y me pidió que lo llevara. No sabía que había organizado un almuerzo. Se sentó conmigo porque no se llevaba con las otras personas. Llegamos cerca de las 11, fuimos los primeros, estaba mi hermana cocinando”, recordó.

“Creo que fue un tema de plata”, afirmó el papá de Loan Danilo Peña y mostró dudas sobre si el fin era captar a su hijo o a otro de los niños presentes aquel día en el paraje rural de 9 de Julio. Al ser consultado sobre si alguien de la familia lo vendió, lanzó: “Capaz que sí”.

El papá de Loan Danilo Peña criticó también la investigación y reveló que el comisario Walter Maciel - ahora detenido e imputado por encubrimiento - le quitó el celular a la mamá del nene el primer día de la búsqueda y sin ningún tipo de orden. Para el papá del nene, “se está perdiendo mucho tiempo” en la investigación.

“Pido que lo devuelvan, ¿para qué lo quieren? Estamos sufriendo, está sufriendo la familia y todo el pueblo”, expresó José Peña.