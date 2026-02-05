Cáscara de banana y bicarbonato: para qué sirve este truco casero que cambiará tu vida para siempre

El uso de la cáscara de banana o plátano es ideal para limpiar acero inoxidable, cuero, vidrio e incluso plantas, gracias a sus propiedades abrillantadoras. Si buscas un método ecológico, económico y fácil de aplicar, este truco casero de limpieza te sorprenderá.

Bananas.jpg

Cáscara de banana y bicarbonato: para qué sirve este truco casero que cambiará tu vida

Según el portal Mejor con Salud la cáscara de banana es un residuo con múltiples beneficios gracias a su riqueza en potasio, antioxidantes y enzimas naturales. En la limpieza del hogar, este truco casero se usa para pulir metales y eliminar manchas en superficies.