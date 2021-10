La infidelidad, una circunstancia

Según la abogada, ser o no ser infiel es una cuestión de elección, relacionado con los valores y los acuerdos de las parejas, pero no se trata de un motivo que se pueda esgrimir como agravante en un divorcio.

En realidad, explicó que en la actualidad no existen las "causales de divorcio", por lo tanto, no puede utilizarse como argumento en contra de nadie, al menos en la vía legal.

Hace un tiempo me pasó algo que vale la pena recordar en este caso. Recibí un llamado de una mujer, que estaba muy mal y quería hablar conmigo para divorciarse de su marido. Cuando me junté con ella, me contó que él le había sido infiel, no con una, sino con muchas mujeres. En la misma charla me contó que ella pudo haberle sido infiel con alguien que había conocido de casualidad, y no lo hizo. Yo le pregunté por qué no lo había hecho y le sugerí que lo hiciera. Al tiempo me llamó y me dijo que había sido un muy buen consejo, y que ahora no se quería divorciar. Yo perdí una clienta, pero ella estaba muy feliz

Jacky explicó que esta sugerencia que ella le hizo a su clienta, no representa nada en lo legal. No agrega, ni quita. es una decisión personal de la gente ser o no ser fiel.

El machismo goza de buena salud

Ante la pregunta de cómo percibe una persona con perspectiva de género el trasfondo de los comentarios y las discusiones en las redes sociales, la abogada explicó que esto se compara con las dificultades que encuentra cuando realiza las capacitaciones por la ley Micaela.

Existe una profunda mirada machista, que juzga a las mujeres como responsables y deja afuera a los varones. Una advierte cuánto falta. Las mujeres siguen siendo unas zorras, y los varones, unos piolas bárbaros

También opinó con respecto al papel de las mismas mujeres en estos juicios machistas

El machismo no es exclusividad de los varones. De hecho, las que se hacen cargo de trasmitir estos estereotipos son en gran porcentaje las madres a sus hijos e hijas

Por otra parte manifestó

Hablan de mujeres y maridos como si fueran objetos de los que otra persona se puede adueñar. ¿Cómo pueden decir "que le quitó el marido" o "se quedó con la esposa de otro?

La delgada línea entre vida privada y libertad de prensa

Otra de las consultas a Jacky fue con respecto a un bozal legal que pidió la China Suarez contra Yanina Latorre, para que no pueda hablar, ni opinar sobre su vida privada. Sin embargo, según la especialista, existe una "delgada línea" que separa los derechos personalísimos que no deben ser afectados, de la falta de libertad de prensa, y de libertad de expresión.

La verdad es que estas personas, son mediáticas y de esto viven. Si ellas publican su vida, la línea entre sus derechos y la libertad de prensa, es muy delgada