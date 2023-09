Capital asistirá con $18 millones a los afectados por el incendio en la playa San Agustín

El intendente capitalino mantuvo un encuentro con las familias afectadas por el incendio, donde les informó las soluciones que brindará el municipio junto a la Provincia. La reunión se realizó en el Distrito 33 con la presencia de los secretarios Rodrigo Olmedo (Gobierno) y Juan Manuel Filice (Desarrollo Urbano), junto a la directora de Vivienda, Mariana Osorio. También participaron el ministro de Infraestructura, Mario Isgró; y la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla.

reunion-municipalidad-damnificados-incendio-san agustin.jpg Imagen de la reunión que mantuvieron autoridades provinciales y municipales con los afectados por el incendio iniciado en la playa de secuestros de San Agustín. Prensa Municipalidad de Capital

Conformidad de los vecinos de la playa San Agustín

"Estamos muy conformes con lo que hablamos con el intendente Ulpiano Suarez. El fin de semana teníamos mucha bronca por lo sucedido en la playa y porque nadie había venido. Pero ahí nomás comenzó la municipalidad a traer material para arreglar las casas menos dañadas y el intendente se comprometió, con la gente del IPV, en levantar las ocho casas que quedaron irreparables", dijo Ariel Rosales, un referente del barrio Los Libertadores sobre la entrevista que tuvieron este miércoles al mediodía en el predio de la UCIM con Suarez y otros funcionarios.

Luego el vecino del asentamiento afectado por el siniestro del sábado pasado y que destruyó a unos 28.000 vehículos de la playa judicial aledaña, agregó: "Ulpiano (Suarez) también se comprometió a darnos un subsidio de dinero para que podamos reponer nuestras pérdidas. Yo estaba en mi casa tranquilo el viernes y me quedé sin nada. Esa noche, como a la una, alcancé a salir corriendo con lo puesto con mi esposa y mi hija mayor, y vi cómo se me quemaba todo lo que tenía en casa, desde la ropa hasta los muebles".

Respecto a este subsidio prometido, Rosales fue claro: "Hemos hablado con los vecinos para no venir con avivadas y salir reclamando cosas como que tenían en sus hogares, como dos heladeras. Sólo declarar lo que realmente tenían. Hay que comprar desde las zapatillas, la ropa, la mercadería, y los muebles. Ojalá alcance el subsidio".

reunion-municipalidad-damnificados-incendio-san agustin-01.jpg

Sobre las obras que tendrán que hacer, entre ellas su propia casa, Rosales, uno de los moradores más antiguos del barrio, señaló: "Se habló que van a levantar ocho casas desde cero para los que sufrimos la destrucción total de la vivienda. Mientras tanto, sobre la calle 45, el IPV va a poner unos módulos este fin de semana para que las familias puedan vivir ahí hasta que se terminen las obras".

Luego el hombre de 61 años agradeció la ayuda recibida desde muchos lugares. Esa misma noche (del incendio) ya se acercó gente a dar una mano. Un muchacho me dio su propia campera porque me estaba muriendo de frío. Le dije que cómo se lo podía agradecer, que le hacía la vereda, alguna reparación, porque sé albañilería, y no quiso nada a cambio. Todos demostraron su mejor cara. Luego empezaron a llegar otras donaciones", contó Rosales.

"A aquellas personas que quieran ayudar a las familias que hemos perdido todo en el incendio, pueden comunicarse a mi teléfono -2615346007-, para coordinar como recibir los donativos", sumó el vecino.

afectados-incendio.jpg Ariel Rosales y otra vecina -Anabel- hablaron sobre las pérdidas y daños totales que sufrieron por el incendio en la playa San Agustín.

"Acá vinieron algunos políticos a querer sacarse fotos y prometer cosas que no tienen. Estamos conformes con lo que nos ha ofrecido la municipalidad, que trajeron materiales y ya están arreglando las casas menos afectadas. Algún político pícaro que vino quería que dijéramos que el Gobierno nos había abandonado. Yo no hago política, sólo busco lo mejor para mis vecinos, y (Ulpiano) Suarez y la Provincia nos han cumplido, no hay que mentir", declaró el hombre que trabaja como pañolero en una empresa constructora, a la que también agradeció por la ayuda que le brindaron.

Para finalizar el vecino del Distrito 33 redondeó: "Esa playa no puede estar acá, rodeado de barrios. Quiero volver a tener la casa que levanté con tanto sacrificio".