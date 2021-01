“Esto va aprevenir muchísimo abuso económico al adulto mayor que delega esa tarea en algún familiar o persona de confianza, y lo va a empoderar sobre sus recursos. Va a poder saber cuánto dinero le queda, va a poder administrar su plata, que en pandemia esto se incrementó y pierden autonomía”, explicó a Radio Nihuil Aldo Sáez, director de Adultos Mayores.

Dijo que muchas veces consultan por qué tienen menos dinero o por qué tienen un préstamo que no solicitaron, y en realidad fueron las personas que pusieron a cargo para cobrar su dinero. “Vamos a abordarlos para que ellos puedan usar su tarjeta, para que solo con ir al cajero automático con la tarjeta de débito pueden usar su jubilación. Vamos a estar presentes con ellos que son los más difíciles de abordar”.

Cuento del tío

Aldo Sáez indicó que el año pasado trabajaron mucho con una campaña para cortar con la estafa, “pero siguen porque mutan todo el tiempo, nos llega del Ministerio de Seguridad nuevas formas de estafas”.

El funcionario insistió que si a la persona recibe un llamado y le parece extraña la conversación, o no conoce a la persona, debe cortar la llamada. “Si es un familiar va a volver a llamar. Un familiar no llama para pedir datos. No den datos por teléfono y si la comunicación no es de confianza cortarla, porque tienen mucha habilidad para convencer y estafar”.

Coronavirus en geriátricos

“Estamos bien, no hay contagios ni casos sospechoso en los 7 geriátricos que tenemos. Pero con la gente que trabajó muchísimo el año pasado, están cansados, están presionados por la situación. Ahora se pueden tomar vacaciones de manera escalonada para descansar y preparándonos para dos cosas: en breve llegará la vacuna que nos va a dar bastante tranquilidad para trabajar, y también por un posible segundo brote para el que nos tenemos que ir preparando y no relajarnos”, explicó Sáez.

Sostuvo que las visitas en los geriátricos continúan y está de acuerdo con esta decisión del Gobierno ya que “la salud mental de los adultos mayores fue muy vapuleada en la pandemia y hay que cuidarla. No se contagiaron de coronavirus, pero están muy mal de salud mental, retrocedieron muchísimo, incluso la gente que está en su casa, no solo en geriátricos. Me parece buena la medida de no cortar las visitas hasta que esto no se ponga peor. Aprovechar el verano, los espacios libres. El protocolo es claro y si se cumple bien no tendría por qué haber casos”.

Sáez indicó que el adulto mayor tiene que estar protegido tanto como el personal, por lo que la vacuna será para los dos.

“Estamos preparando de a poco los operativos. Todo el personal se quiere vacunar”, dijo el funcionario y agregó que hay 270 adultos, muchos de ellos que no tienen red familiar ni dónde vivir. Y son alrededor de 300 empleados que deberán ser vacunados.