Cannes Lions 2024: anuncia los primeros Shortlists

-Vanishing emails, de VML Perú para Amazon Web Services. Perú

Product Innovation

-Samsung Impulse, de Cheil Worldwide para Samsung Galaxy Watch6. España

Societal Innovation

-Address The Invisible, de Archer Troy para Techo & Google. México

-Guarded Bus Stop, de Almap BBDO para Eletromidia. Brasil

-Filter Caps, de Ogilvy Colombia para Filsa. Colombia

GLASS

-Welcome To The Group, de PHD/TBWA Costa Rica para Cambiemos la regla. Costa Rica

-Starther, de Soko para Stella Artois. Brasil

-The Dove Code, de Soko para Dove. Brasil

-5 Days? Give me a break, de Almap BBDO para O Boticario. Brasil

TITANIUM

-Meet Marina Prieto, de David Madrid para JCDecaux. España

-Thanks For Coke-Creating, de VML, New York / VML, Kansas City / VML, Sao Paulo / VML Commerce, Mexico City / VML, Johannesburg para Coca-Cola. Global

-Ipager, de David Miami para Google. Estados Unidos

-The Gift Card Of Life, de McCann Lima para Tottus Supermarket. Perú