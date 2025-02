Canadá canceló un contrato millonario de Starlink: "no vamos a utilizar empresas estadounidenses"

douglas ford.jpg Doug Ford apuntó contra Starlink y Estados Unidos, en X.

Las empresas con sede en Estados Unidos perderán sus contratos de miles de millones de dólares y luego afirmó: "El único culpable de ellos es el presidente Trump. Vamos a ir un paso más allá. Vamos a romper el contrato de la provincia con Starlink".

Al final Ford explicó que Ontario no haría negocios con personas "empeñadas en destruir" la economía de la provincia. "No vamos a utilizar empresas estadounidenses. Y no importa si estamos construyendo un hospital, si estamos construyendo cualquier cosa, quiero asegurarme de que estamos utilizando acero de Ontario, productos canadienses", afirmó.

Otras empresas afectadas

Otras provincias de Canadá, también han planeado retirar marcas de bebidas alcohólicas de Estados Unidos, alentando a colocar la bandera de Canadá en sus productos. Así los ciudadanos tienen conocimiento de lo que compran. Bajo esta idea, Ford ha sostenido que Trump quiere destruir los ingresos de las familias y las empresas canadienses, pero que él no lo va a tolerar.