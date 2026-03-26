Camioneros protestan por la suba de combustible y realizan un corte parcial en las rutas 7 y 40

Corte parcial y tránsito controlado en la protesta

camiones ruta 7 Los cortes parciales de ruta comenzaron este miércoles, en protesta de la suba de combustibles. Foto: gentileza Matías Pascualetti

La medida consiste en un corte de media calzada, lo que permite que los vehículos -incluidos los camiones con carga- sigan su camino sin mayores inconvenientes. Sin embargo, desde los organismos de control insistieron en la necesidad de reducir la velocidad y respetar las indicaciones en la zona.

El operativo de seguridad incluye personal de distintas fuerzas que ordenan el tránsito. Buscan evitar complicaciones en uno de los principales corredores viales de la provincia.

Reclamo por el costo del combustible

La protesta tiene como contexto en el malestar del sector por la suba permanente del precio de los combustibles. En Mendoza, el litro de nafta súper pasó de $1.707 el 8 de marzo a $1.962 este miércoles en estaciones de YPF.

Camioneros autoconvocados señalaron que el combustible representa cerca del 50% de los costos operativos y advirtieron que la situación se ha vuelto difícil de sostener sin una actualización en las tarifas de los fletes.

Un problema que impacta en toda la región

El aumento de los combustibles no es exclusivo del país. En Chile se anunció una suba significativa en naftas y diésel, mientras que en Brasil también se registraron incrementos importantes. En México se aplicaron estímulos fiscales y Bolivia aseguró que no habrá aumentos en el corto plazo.

En este contexto, el encarecimiento del transporte -especialmente en rutas internacionales- podría trasladarse a los precios de los productos, con impacto en toda la cadena comercial.