Camioneros mendocinos se manifestaron en la refinería de YPF porque temen por sus puestos de trabajo

Manifestación de camioneros en el ingreso a la refinería en YPF 1.jpeg Durante esta mañana de miércoles, camioneros que prestan servicios a YPF se manifestaron en el ingreso a la refinería, en Luján de Cuyo.

Si bien los trabajadores en conflicto no son empleados directos de YPF, el gremio de camioneros entiende que YPF es responsable "solidario" de ellos y debe responder por sus fuentes laborales. "Esperamos que YPF nos dé una respuesta al conflicto, de acá no nos vamos a mover porque acá hay una solidaridad directa de YPF con nuestros trabajadores que pertenecen a Anara, están incumpliendo el contrato laboral", consideró el secretario general de Camioneros mendocino.

Manifestación de camioneros en el ingreso a la refinería en YPF 4.jpeg Móviles policiales se hicieron presentes en el lugar para evitar que el conflicto escale a mayores y preservar el orden en el tránsito. Foto: Gentileza Matías Pascualetti

Letard contó que "a los 50 trabajadores les comunicaron de palabra el lunes que van a trabajar hasta el 31 de diciembre". Y ante la advertencia informal, el sindicato se reunió con la empresa cordobesa que gañó la licitación para saber qué tenían pensado hacer con los trabajadores mendocinos "y nos confirmaron que no se harán cargo, que tienen 400 laburantes desocupados y los usarán para estos puestos", lamentó el gremialista y líder de la CGT en Mendoza.

Los camioneros quieren seguir trabajando para YPF

De este modo, Ricardo Letard estima que "van a precarizar el laburo con trabajadores de otra provincia, un trabajo para el que hay que prepararse y que lo harán con gente de afuera".

Lo que el representante de Camioneros de Mendoza reclama es que no haya despidos. "No estamos pidiendo que le regalen nada a nuestros compañeros, solamente que les mantengan la fuente de trabajo", afirmó y se esperanzó con que esta empresa foránea que a partir del 1 de enero se hará cargo del reparto de combustible en Mendoza "tome la gente de acá, que arme la base acá y respete la trayectoria y capacidad de nuestros trabajadores".

ricardo letard paro general cgt.jpg Ricardo Letard, secretario general del Sindicato de Camioneros de Mendoza.

Ricardo Letard remarcó que "son casi 50 familias que van a quedar fuera del sistema" y pidió tanto a la empresa Anara como a la que ocupará su lugar, a YPF y hasta al Gobierno de Mendoza "que hagan todos los cambios que tengan que hacer, pero que a la gente se la respete, como corresponde".