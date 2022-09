Caminará desde Mendoza hasta Buenos Aires para visibilizar los bajos sueldos de los jubilados

"El reclamo cómodo no sirve", dice el hombre para justificar su iniciativa y acentuar que podría haber elegido otro modo más sencillo, menos riesgoso y sobre todo sin el gran esfuerzo que le demandará cumplir el desafío que se propuso.

Podría viajar en micro o en avión y cumplir con su intención de llegar a la ANSES y al Congreso de la Nación para presentar junto al defensor de la Tercera Edad su proyecto que pretende equiparar los magros haberes jubilatorios con el costo de vida. Pero no: eligió caminar.

Caminata de Mendoza a Buenos Aires Carlos Córdoba y Juan Bautista García.jpeg Carlos Córdoba y su compañero de aventura, Juan Bautista García, quien, enterado del desafío, se contactó con él y le pidió sumarse con su bicicleta. Foto: Martín Pravata

El significado de caminar desde Mendoza hasta Buenos Aires

"Tiene un significado muy simbólico el de caminar y es reflejar que al jubilado la plata no le alcanza para viajar en nada", explica Carlos.

Lanzó su idea hace un tiempo en el programa de radio y desde entonces fue (es) innumerable la cantidad de mensajes de respaldo, de apoyo y hasta de quienes quieren sumarse, no para toda la travesía, pero al menos para un tramo.

Caminata de Mendoza a Buenos Aires (2) Juan Bautista García.jpeg Juan Bautista García es psicólogo social y artista. También se jubiló y decidió acompañar a Carlos, pero él irá en bicicleta. Foto: Martín Pravata

Así es que apareció Juan Bautista García, otro jubilado, de 73 años. Psicólogo social y actor de teatro, se contactó con Córdoba y le dijo que quería ir con él pero en bicicleta porque un problema de meniscos le hace dificultosa la caminata.

"Mirá que nos es fácil, cuando lleguemos a La Paz, nos van a faltar 900 kilómetros", le advirtió Carlos a Juan. Las repuesta fue: "No importa, quiero ir". Y van a ir nomás, seguros de que van a cumplir la meta.

Ojo: no hay improvisación. Carlos Córdoba no es un deportista avezado, tampoco un hombre joven. Pero camina 12 kilómetros por día y si, por ejemplo, tuviese que hacer un trámite en Luján, se iría caminando desde la Ciudad. Es más: asegura que así lo ha hecho ya en varias oportunidades. Es un hombre sano -hace más de 4 años superó perfectamente un cáncer- y se cuida. Ha consultado con médicos y lo volverá a hacer antes de la partida a Buenos Aires.

Sabe que no trotará, sólo caminará y calcula que a un promedio de 3 kilómetros por hora, hará 10 kilómetros por día, lo que le insumiría unas 12 horas, tomando en cuenta las paradas para descansar, alimentarse e hidratarse.

Con ese ritmo calcula que la travesía durará entre 34 y 35 días. Puede cambiar esto según el estado del tiempo porque alguna tormenta es probable que haga retrasar los planes.

¿Dónde comerá y dónde dormirá?

Caminata de Mendoza a Buenos Aires Carlos Córdoba y Juan Bautista García.jpeg Contentos y convencidos, Carlos y Juan Bautista están seguros de que llegarán a Buenos Aires. Uno, caminando y el otro pedaleando. Foto: Martín Pravata

Es la pregunta del millón: cuando Córdoba y García completen cada jornada, cómo harán para alimentarse y descansar. Y, sobre todo, dormir. Porque no se alojarán en hoteles ni comerán en restaurantes. "Donde nos reciban", es la respuesta del organizador.

Sin embargo, tampoco andarán a la deriva ni se tirarán en la ruta a tratar de conciliar el sueño. Ya se ha formado una suerte de cadena solidaria virtual, parecida a la de la película Caballos Salvajes cuando los lugareños de los distintos lugares por los que pasaban los protagonistas de la historia les daban albergue y contención.

En Labor de Radio los mensajes no cesan, desde los que dicen que van a acompañar al menos por algún trayecto a Carlos y a Juan, hasta los que los esperarán en determinados puntos para darles una mano, que bien puede ser un plato de comida o una cama para pasar la noche. Eso, casi hasta San Luis ya está casi asegurado, tanto por lo que han asegurado los oyentes del programa de Radio Nihuil como por los contactos gracia a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Esa cadena solidaria seguramente se extenderá a medida que el caminante y el ciclista avancen por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, siempre por la Ruta Nacional Número 7. "Siempre por la banquina y siempre con la luz del día", dicen ellos. Es que a medida que la historia se visibilice no hay dudas de que en cada posta que hagan habrá alguna mano amiga para cnbijarlos. Ellos están convencidos de que así será porque, además, viajarán con una mochila liviana cada uno y solo una muda de ropa, más un botiquín.

Jubilados de pie. Por una jubilación digna

Caminata de Mendoza a Buenos Aires Carlos Córdoba2.jpeg "¿Estás seguro?", le preguntaron su mujer, sus hijos y sus nietos a Carlos Córdoba. Y él asintió. Su familia le dio el OK y lo respalda en su idea de caminar desde Mendoza hasta Buenos Aires. Foto: Martín Pravata

Para que los vean llevarán una bandera con la consigna "Jubilados de pie. Por una jubilación digna". Imposible que no llamen la atención de la gran cantidad de vehículos que transitan a diario por la ruta. La visibilización ayudará también a la seguridad que, por otra parte, al alcanzar estado público la realización de esta aventura, también ha posibilitado que tomen conocimiento las distintas fuerzas y que también en esto se genere una especie de cadena de información. entre las distintas jurisdicciones.

Lo mismo se espera en lo relacionado con la salud. Es que Córdoba y García estarán siempre "visibles" al ir por la orilla de la ruta.

Claro, todo esto en un escenario que quizás no sea el ideal porque que nada está confirmado. Obviamente nada hace suponer que debería ser distinto.

Como sea Carlos Córdoba sabe lo que hace y a lo que se expone y asegura que "me conmueve cada mensaje que recibo en la radio o en mi teléfono. No represento a nadie, a ningún partido ni asociación. Lo hago por los jubilados. Cuando me jubilé -a pesar de que sigo trabajando- entendí mucho más su situación. Yo tengo la fortuna de seguir trabajando pero el jubilado que no la tiene está en la pobreza. Y eso me moviliza".

Caminata de Mendoza a Buenos Aires Juan Bautista García y Carlos Córdoba (1).jpg Osados. Juan Bautista García y Carlos Córdoba. Foto: Martín Pravata

Su compañera Livia, sus hijos Fernando, Gonzalo y Paula y sus 7 nietos lo conocen bien, saben que él siempre dice que nada es suficiente y lo respaldan. Quienes lo escuchan en Labor de Radio también e incluso se lanzó una campaña en chang.or para juntar reunir firmas y sumar apoyo. Los que deseen hacerlo deben entrar a https://chng.it/NtP95KdtjS

La aventura, la proeza, la locura... ya está en marcha aunque comience a materializarse el 3 de octubre. El sólo hecho de planearla y de iniciarla ya es un logro. Imagínense lo que será en la primera semana de noviembre cuando está previsto concluir lo que será, sin dudas, se concrete o no, una hazaña.

