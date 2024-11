Camila Sodi se prepara para olvidar a su madre: "Me van a borrar mis memorias"

Camila Sodi.jpg Posteo de Camila Sodi.

¿Cómo borrará sus memorias Camila Sodi?

"Decidí no usar filtro para que me vean al natural. Voy a entrar a una terapia, mi primera terapia de una cosa que se llama EMDR que tengo muchas ganas de probar", comenzó diciendo Camila.

"Es como una onda, se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind; es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble", continuó diciendo la actriz.

Algunos usuarios de las redes sociales han criticado la decisión de la actriz, mientras que otros la apoyaron y la alentaron a someterse a esta técnica.

Camila Sodi 2.jpg Camila Sodi.

¿En qué consiste la terapia EMDR?

La terapia EMDR, por sus siglas en inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares), es un enfoque psicoterapéutico diseñado para aliviar el estrés asociado con experiencias traumáticas.

Esta técnica utiliza lo que se conoce como estimulación bilateral, en donde se emplean movimientos oculares guiados, sonidos o toques rítmicos, para facilitar el procesamiento adaptativo de la información y reducir el impacto emocional negativo de los recuerdos traumáticos.

El objetivo de esta técnica es ayudar a los pacientes a procesar y desensibilizarse de los recuerdos y emociones negativas asociadas con eventos traumáticos.