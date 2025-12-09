Cambio de aceite en el auto: cada cuántos kilómetros se le debe reemplazar

Si una persona no reemplaza el aceite en tiempo y forma, algunas piezas se pueden estropear y desatar graves consecuencias para el vehículo.

Si bien cada auto tiene un kilometraje estipulado para el cambio de aceite, existen lapsos estándares generalizados que todo conductor debería saber.

Para asesorarse de la mejor manera, nada mejor que dirigirse a la experiencia de Car and driver, revista estadounidense de autos qué hace referencia en un artículo sobre el reemplazo de aditivos, tanto en autos antiguos como nuevos.

Auto: cada cuánto tiempo se le cambia el aceite al motor

Es importante saber que son muchos los factores en juego, si se habla de la frecuencia de cambio de aceite en un auto. Ellos son:

Característica del auto .

. Condiciones de conducción del auto .

. Hábitos del conductor frente al volante del auto.

Cambiar el aceite al motor: lo que hay que tener en cuenta

En un pasado no muy lejano, las instrucciones más recomendadas por los fabricantes de los autos , indicaban que el cambio de aceite del motor debía realizarse cada 5,000 kilómetros.

, indicaban que el cambio de del debía realizarse cada 5,000 kilómetros. En la modernidad, con la mejora en los suministros de los autos , el cambio de aceite el motor debe realizarse en intervalos de 10,000 kilómetros. Incluso, en algunos vehículos , el reemplazo del aditivo está bien visto hasta los 15,000 kilómetros.

, el cambio de el debe realizarse en intervalos de 10,000 kilómetros. Incluso, en algunos , el reemplazo del aditivo está bien visto hasta los 15,000 kilómetros. Todo auto que ya supera los 15 años de antigüedad, el cambio de aceite del motor debe realizarse cada 10,000 kilómetros o cada un año, lo que pase primero.

que ya supera los 15 años de antigüedad, el cambio de del debe realizarse cada 10,000 kilómetros o cada un año, lo que pase primero. Lo que señalan desde la revista especializada y que puede suceder con mucha frecuencia, es que más allá de lo que señale el manual de uso del vehículo, qué es lo que se debería respetar a rajatabla, es la recomendación de algunos comercios como lubricentros o talleres mecánicos, que pueden llegar a alentar el reemplazo del aceite antes de tiempo, mirando de reojo el bolsillo del conductor.