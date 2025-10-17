Calor en Mendoza: qué día de la semana harán 34° C en la provincia según el pronóstico

Altas temperaturas en Mendoza
Llega el calor a la provincia de Mendoza y las temperaturas comienzan a elevarse. Este fin de semana se espera que la temperatura vaya evolucionando a partir de los 27° C este sábado y 30° C este domingo.
Pero estas temperaturas no serán las más elevadas de la semana. El lunes 20 de octubre comienza con 31°C como máxima y 15° C de mínima. Llegando a la mitad de semana se espera que el jueves 23 de octubre la temperatura alcance los 34°C.
Estas temperaturas comienzan a ser características de la época que estamos atravesando. Al final de esta segunda semana se espera un descenso de temperatura. El domingo 26 de octubre tendrá una máxima de 16°C y una mínima de 8°C.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral en el cual indica la provincia que se verá afectada por temperaturas superiores a lo normal.
Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.
Cuidados frente a temperaturas elevadas
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.