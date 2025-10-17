Calor en Mendoza: qué día de la semana harán 34° C en la provincia según el pronóstico

clima mendoza Este jueves 23 de octubre se elevarán las temperaturas en la provincia.

Estas temperaturas comienzan a ser características de la época que estamos atravesando. Al final de esta segunda semana se espera un descenso de temperatura. El domingo 26 de octubre tendrá una máxima de 16°C y una mínima de 8°C.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral en el cual indica la provincia que se verá afectada por temperaturas superiores a lo normal.

Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.

Cuidados frente a temperaturas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas

sol calor.jpg Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las altas temperaturas.