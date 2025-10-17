Inicio Sociedad calor
Calor en Mendoza: qué día de la semana harán 34° C en la provincia según el pronóstico

Se esperan días de mucho calor en la provincia de Mendoza, según el pronóstico. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Se elevarán las temperaturas en la provincia la próxima semana.

Luego de varias semanas con temperaturas elevadas y viento Zonda, en las próximas semanas, según el pronóstico de MeteoRed, se espera que las temperaturas alcancen los 34°C. A continuación te contaremos como irá evolucionando el calor en la provincia y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Altas temperaturas en Mendoza

Llega el calor a la provincia de Mendoza y las temperaturas comienzan a elevarse. Este fin de semana se espera que la temperatura vaya evolucionando a partir de los 27° C este sábado y 30° C este domingo.

Pero estas temperaturas no serán las más elevadas de la semana. El lunes 20 de octubre comienza con 31°C como máxima y 15° C de mínima. Llegando a la mitad de semana se espera que el jueves 23 de octubre la temperatura alcance los 34°C.

clima mendoza
Este jueves 23 de octubre se elevarán las temperaturas en la provincia.

Estas temperaturas comienzan a ser características de la época que estamos atravesando. Al final de esta segunda semana se espera un descenso de temperatura. El domingo 26 de octubre tendrá una máxima de 16°C y una mínima de 8°C.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral en el cual indica la provincia que se verá afectada por temperaturas superiores a lo normal.

Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.

Cuidados frente a temperaturas elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar con la llegada de las altas temperaturas

sol calor.jpg
Tomá las medidas necesarias para cuidarte de las altas temperaturas.

  • Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegete del sol.
  • Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.

