Cada día dos hombres son condenados por violencia de género en Mendoza

La denuncia por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández sacudió a la política y a la opinión pública poniendo nuevamente en escena la problemática social que sufren las mujeres. En Mendoza, dos hombres son condenados por día, de acuerdo a la proyección de las sentencias del 2023, en la cual hubo 713 varones que fueron condenados por agredir a su pareja o ex parejas.