Vivir durante un mes rodeado de montañas y naturaleza prácticamente intacta parece una experiencia reservada para unos pocos. Sin embargo, una convocatoria impulsada por el centro de investigación italiano Eurac Research busca a 12 voluntarios para residir durante cuatro semanas en los Alpes italianos con todos los gastos cubiertos y una compensación económica de 400 euros.
Más que unas vacaciones gratuitas, el proyecto representa una oportunidad para colaborar con la ciencia mientras se vive una experiencia única en uno de los entornos naturales más espectaculares de Europa. Los participantes contribuirán a una investigación que podría ayudar a comprender mejor cómo la montaña influye en la salud y el bienestar de las personas.
Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en las montañas y además pagan 400 euros de compensación
La iniciativa forma parte del proyecto científico MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), una investigación que pretende analizar cómo influye la vida en altitudes medias sobre la salud humana. Para ello, los participantes vivirán entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, en la región del Tirol del Sur.
El estudio se desarrollará durante agosto y septiembre de 2026 y busca obtener información sobre los efectos que tiene la altitud en variables como la presión arterial, el metabolismo, la calidad del sueño, la actividad física y la composición corporal. Según los investigadores, aunque existen numerosos estudios realizados en montañas extremas, todavía hay poca evidencia científica sobre los efectos de vivir temporalmente en altitudes intermedias, donde reside una parte importante de la población mundial.
Condiciones para las postulaciones
La organización cubrirá el alojamiento, la alimentación y los gastos asociados a la estancia en la montaña. El interés por la experiencia ha sido tan alto que la convocatoria recibió más de 160 postulaciones para apenas 12 plazas disponibles.
Los voluntarios seleccionados no deberán realizar tareas complejas ni trabajos físicos exigentes.
- La principal condición es mantener una rutina cotidiana lo más normal posible, ya sea trabajando de forma remota o estudiando a distancia, mientras un equipo médico monitorea distintos indicadores de salud.
- La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años que vivan habitualmente al nivel del mar.
- Además, los candidatos deben gozar de buena salud, no ser fumadores y no practicar deporte de alto rendimiento.