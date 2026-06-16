Más que unas vacaciones gratuitas, el proyecto representa una oportunidad para colaborar con la ciencia mientras se vive una experiencia única en uno de los entornos naturales más espectaculares de Europa. Los participantes contribuirán a una investigación que podría ayudar a comprender mejor cómo la montaña influye en la salud y el bienestar de las personas.

Alpes Suizos

Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en las montañas y además pagan 400 euros de compensación

La iniciativa forma parte del proyecto científico MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), una investigación que pretende analizar cómo influye la vida en altitudes medias sobre la salud humana. Para ello, los participantes vivirán entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, en la región del Tirol del Sur.