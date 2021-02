donacion medula osea 3.jpg

En una publicación en su Facebook, Mercedes contó: "Una vez me dijeron: 'mamá, su hija va a trasplante de médula ósea', y a mi se me paralizó el corazón, y cada vez que una mamá me cuenta que va a trasplante reconozco el mismo miedo en su cara. Pasa que no depende solo de cómo responda su cuerpito a un trasplante, sino que la parte más difícil es encontrar en el mundo su alma gemela".

"Hoy muchos niños esperan por su trasplante, y muchos niños en el futuro lo van a necesitar, y si mientras me lees y te tomas unos mates en la tranquilidad de tu hogar su alma gemela sos vos? Sacate las dudas, sacate los miedos, que el donante no corre riesgos, no es una cirugía, no te sacan ningún órgano, no es la médula espinal, no duele y quizá un niño pueda seguir vivo gracias a vos, ¿aún así te vas a negar? Es el momento y es ahora", sostuvo la titular de la Asociación Tras-Pasar.

donacion medula osea 2.jpg

El 15 de febrero es el día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil, y esta vez buscan que la sociedad mendocina se active y colabore. "Por eso el 17 voy a estar junto al Centro Regional de Hemoterapia esperándote para que te inscribas como donante de médula".

Para hacerlo, los mendocinos interesaros pueden sacar un turno, seguir los pasos para el miércoles 17 de febrero de 8 a 14.30 para ir al Centro Regional de Hemoterapia e inscribirse en el registro de donantes. "Ese día yo te espero, pero principalmente te espera un niño en la cama de un hospital que aún busca a su alma gemela".

De qué se trata la Asociación Tras-Pasar

En su página de Facebook cuentan que se trata de una organización sin fines de lucro que tiene como misión ayudar a fortalecer la integridad personal de niños enfermos de cáncer durante el desarrollo de su tratamiento, y la mejora de la calidad de vida tanto de ellos como el de su entorno.

Su objetivo es aportar soluciones puntuales y definitivas, maximizando los beneficios en relación con los recursos disponibles. "Tenemos como valores relevantes la transparencia, el cumplimiento de nuestra misión y el trabajo en equipo".