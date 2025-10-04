Bueno, bonito y barato: cómo y cuánto sale cambiar los viejos azulejos del baño

cambiar los azulejos del baño por papel vinilo Una opción buena, bonita y barata para cambiar los antiguos azulejos de tu baño es usar papel vinilo adhesivo.

El vinilo adhesivo es un material plástico flexible, resistente a la humedad y fácil de limpiar. Viene en rollos o planchas con distintos colores, texturas y diseños que imitan desde azulejos clásicos hasta mármol, madera o cemento alisado. Gracias a su acabado impermeable, se adapta perfectamente a espacios húmedos como baños o cocinas.

El papel pintado o vinilo está de moda y cada vez tiene mayor presencia en los hogares. Se ha convertido en una de las principales tendencias decorativas de la actualidad y en la mejor alternativa a la pintura, siendo muchas las personas que apuestan por decorar con papel pintado las paredes de salones, dormitorios, recibidores, pasillos, etc. Pero, ¿qué ocurre con aquellas paredes con azulejos, como el baño? ¿Se puede?

La respuesta es sí, se puede poner papel pintado en azulejos, pero teniendo una serie de consideraciones y matices en cuenta, pero sin duda merecerá la pena, pues podrás crear un ambiente muy personal, acogedor, original y sobre todo, exclusivo. De hecho, sus ventajas son infinitas debido a que:

No se necesita romper ni quitar los azulejos existentes. Por ende no requiere obras.

Es económico, cuesta hasta un 70% menos que una reforma tradicional.

Es de rápida instalación, se coloca en cuestión de horas con tijera, cúter y espátula.

Tiene gran variedad estética. Permite renovar con estilos modernos, minimalistas o clásicos.

Es de fácil mantenimiento. Se limpia con un trapo húmedo sin perder color ni brillo.

Cómo colocar vinilo adhesivo en los azulejos del baño y cuanto sale

El precio depende de la calidad del material y del diseño elegido. Pero, en Mercado Libre rondan entre $24990 el rollo a los $80000 un papel vinilo de cualquier diseño hasta uno amaderado. Si lo compras por esta app la mayoría rinde 5m².

precio del papel vinilo Esta imagen es un ejemplo de alguno de los precios en papel vinilo que tiene Mercado libre hoy 4 de octubre de 2025.

Para utilizar papel pintado sobre azulejos, el primer paso será alisar la pared rellenando las juntas entre azulejos. Para ello necesitarás masilla y una espátula, y poco a poco ir rellenando las juntas y posibles imperfecciones con cuidado, hasta conseguir que la pared quede completamente lisa.

Una vez preparada la pared, es hora de elegir el papel pintado para azulejos que quieras instalar. Deben ser papeles pintados vinílicos, que cuentan con una capa de PVC que los aísla del agua y la humedad y los hace más resistentes. Además, son mucho más fáciles de limpiar.

Por último, es el turno de colocar el papel pintado en la pared del baño. Dado que los azulejos no son porosos, hay que utilizar una cola vinílica preparada o cola en polvo reforzada con un 20% de cola blanca, que facilitará la colocación del papel, conseguirá los mejores resultados y garantizará que no se despegará con el paso del tiempo.