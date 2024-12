Buenas para el corazón: las frutas que ayudan a prevenir ataques cardíacos

Cuando dichos canales se encuentran tapados u obstruidos por altos niveles de colesterol (una sustancia producida por el hígado que el cuerpo necesita para producir hormonas, vitamina D y sustancias que ayudan a digerir los alimentos) pueden presentarse problemas cardiovasculares serios entre ellos infartos o ataques cardíacos.

Healthline: Medical information and health advice you can trust, un sitio especializado en distintas áreas de la salud, explica que mientras los vasos sanguíneos del corazón se encuentren limpios y despejados, no deberían existir obstrucciones ni problemas para que la sangre circule con normalidad. Cuando los vasos se tapan u obstruyen se puede bloquear por completo el flujo sanguíneo de una arteria desencadenando un ataque al corazón.

Por ello, es recomendable mantener un peso y alimentación saludables, hacer ejercicio y consumir alimentos con bajos niveles de grasa y colesterol.

Frutas buenas para el corazón

Nutricionistas y expertos en salud cardiovascular recomiendan consumir frutas ricas en antioxidantes con un alto contenido de Vitamina C que ayuden a mantener las arterias en buen estado. Existen tres frutas muy buenas para el corazón y fáciles de incorporar en tu dieta:

Frutillas

Las frutillas tienen un alto contenido de Vitamina C, por lo tanto son ricas en antioxidantes que mantienen la venas y arterias saludables, con mayor elasticidad y capaces de realizar la acción de contracción/dilatación para que la sangre fluya libremente sin problemas.

Estas pequeñas frutas son buenas para el corazón ya que previenen la inflamación crónica y ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Puedes consumirlas al natural o en jugos combinadas con otras frutas nutritivas.

Arándanos

Los arándanos entre sus tantas propiedades ayudan a prevenir infartos y mejorar la salud sanguínea. Es fuente de antocianinas, compuestos que reducen la inflamación de las arterias y mejoran su funcionamiento.

Estas frutas moradas deben ser un alimento fundamental dentro de la dieta de personas con hipertensión. Pueden reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, lo que evita la obstrucción de las arterias y mejora la salud cardiovascular general.

Naranjas

Es sabido que las frutas que forman parte del grupo de los cítricos son fuente de Vitamina C y, fibra, folato y flavonoides, que ayudan a mantener el corazón sano y a disminuir la inflamación. Consumir naranjas con regularidad puede traer amplios beneficios al corazón e incluso a la formación de colágeno y mantenimiento de huesos y dientes sanos.

El potasio y los flavonoides ayudan a evitar infartos, disminuir la presión arterial, prevenir enfermedades cardiovasculares y disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.