Un brote de meningitis detectados en las últimas horas provocó la muerte de dos estudiantes mientras que once personas permanecen “seriamente enfermas” a causa de la enfermedad en distintos hospitales de la zona de Canterbury, Inglaterra, y las autoridades sanitarias locales investigan otros 13 casos notificados entre el viernes y el domingo, que afectan seriamente a jóvenes vinculados a la Universidad de Kent.
Brote de meningitis: dos estudiantes murieron y otros 11 están gravemente enfermos
Una fuerte alarma ha provocado un brote de meningitis causando la muerte de dos estudiantes de la Universidad de Canterbury mientras que otros 11 se encuentran en estado de gravedad
Un informe oficial indica que por el momento no se ha identificado la cepa concreta del patógeno responsable de la muerte de los estudiantes a causa de la enfermedad, la vez que admitieron que la mayoría de los afectados tiene entre 18 y 21 años.
Frente a grave situación sanitaria, la UK Health Security Agency (UKHSA) informó que en las últimas horas tomó contacto con más de 30.000 estudiantes, personal y familias para alertarlos sobre las muertes y se encuentra organizando la entrega de antibióticos para combatir la enfermedad a contactos cercanos en Canterbury.
La explicación de las autoridades
Frente al grave panorama, la subdirectora regional del UKHSA para el sureste británico, Trish Mannes, advirtió sobre la confusión de síntomas y pidió prudencia entre la comunidad universitaria de Canterbury. De acuerdo a su relato, “es comprensible que los estudiantes y el personal estén preocupados por el riesgo de nuevos casos; sin embargo, queremos asegurarles que a los contactos cercanos de los casos se les administraron antibióticos como medida de precaución”.
Por su parte, la diputada por Canterbury, Rosie Duffield, calificó la situación de devastadora y envió sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos: “Este fin de semana recibimos noticias realmente trágicas de nuestra universidad en Canterbury. Estuvieron circulando rumores durante algunos días, pero siempre se espera que lleguen mejores noticias”.
Riesgos, síntomas y complicaciones de la meningitis
La meningitis es la inflamación de las membranas (meninges) que rodean el cerebro y la médula espinal, generalmente causada por infecciones virales o bacterianas y puede desarrollarse con rapidez y causar septicemia.
Entre los síntomas habituales de la enfermedad se pueden mencionar fiebre alta, vómitos, dolor de cabeza severo, rigidez de nuca y sensibilidad a la luz. En casos bacterianos, puede resultar mortal en horas y dejar secuelas graves como pérdida auditiva o daño cerebral de larga duración.
En el Reino Unido existen dos vacunas que permiten proteger contra las causas más comunes de meningitis. Una de esas vacunas se administra durante la infancia temprana como parte del calendario, en tanto que la otra se aplica en la adolescencia para ampliar la cobertura.