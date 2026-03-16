Brote de meningitis: dos estudiantes murieron y otros 11 están gravemente enfermos.

La explicación de las autoridades

Frente al grave panorama, la subdirectora regional del UKHSA para el sureste británico, Trish Mannes, advirtió sobre la confusión de síntomas y pidió prudencia entre la comunidad universitaria de Canterbury. De acuerdo a su relato, “es comprensible que los estudiantes y el personal estén preocupados por el riesgo de nuevos casos; sin embargo, queremos asegurarles que a los contactos cercanos de los casos se les administraron antibióticos como medida de precaución”.

Por su parte, la diputada por Canterbury, Rosie Duffield, calificó la situación de devastadora y envió sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos: “Este fin de semana recibimos noticias realmente trágicas de nuestra universidad en Canterbury. Estuvieron circulando rumores durante algunos días, pero siempre se espera que lleguen mejores noticias”.

Riesgos, síntomas y complicaciones de la meningitis

La meningitis es la inflamación de las membranas (meninges) que rodean el cerebro y la médula espinal, generalmente causada por infecciones virales o bacterianas y puede desarrollarse con rapidez y causar septicemia.

Brote meningitis universidad

Entre los síntomas habituales de la enfermedad se pueden mencionar fiebre alta, vómitos, dolor de cabeza severo, rigidez de nuca y sensibilidad a la luz. En casos bacterianos, puede resultar mortal en horas y dejar secuelas graves como pérdida auditiva o daño cerebral de larga duración.

En el Reino Unido existen dos vacunas que permiten proteger contra las causas más comunes de meningitis. Una de esas vacunas se administra durante la infancia temprana como parte del calendario, en tanto que la otra se aplica en la adolescencia para ampliar la cobertura.