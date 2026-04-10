Brillaban en la oscuridad pero se estaban muriendo: la historia de las chicas del radio

reloj La compañía utilizaba radio para que los relojes brillaran en la oscuridad.

Esta premisa era cierta para una persona que compraban un reloj, ya que una vez terminados, no hacían daño. Sin embargo, quienes manipulaban la pintura en la fábrica, estaban sometidas a cantidades peligrosas de este material y la compañía les había asegurado que su manipulación no hacía daño.

El comienzo de la historia

La empresa reclutó a mujeres jóvenes para pintar los relojes, ya que eran más habilidosas y sus salarios eran más bajos que los de los hombres. Mezclaban pegamento, agua, radio en polvo y luego utilizaban pinceles para aplicar la pintura luminiscente a las esferas de los relojes.

Las instrucciones era que mojaran los pinceles antes de proceder a perfilar los números: para obtener estampas suficientemente pequeñas, tras pintar cada cifra, las empleadas debían poner la punta del pincel entre los labios y mojarla con la lengua para humedecerla y afilarla.

mujeres de la radio Las mujeres confeccionaban más de 200 relojes al día.

Ese sistema era más rápido que mojar continuamente el pincel en un trapo húmedo y el resultado final era mucho mejor. Estas mujeres confeccionaban más de 200 relojes al día. Con cada dígito que pintaban, tragaban un poco de radio. Sin embargo, mientras ellas se contaminaban, los químicos que manipulaban la pintura Undark en otro lugar de la fábrica lo hacían protegidos con guantes, pinzas, mascarillas y pantallas de plomo.

Algunas de las chicas incluso coloreaban sus uñas, sus dientes o su rostro con la pintura por divertirse, para sorprender a algún amigo en la oscuridad, pues la empresa afirmaba que el material no producía daños.

Problemas de salud a causa del radio

Años más tarde, las trabajadoras comenzaron a presentar casos de osteosarcoma maxilar, casos de anemias, fracturas óseas y necrosis de mandíbula. La United States Radium Corporation, conocía los efectos nocivos de la exposición al radio, pero decidió no informar al personal femenino de los riesgos a los que estaba sometido, y tampoco tomó ninguna medida de precaución para evitar las contaminaciones.

personas en una fabrica Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron en 1898 el radio. Años más tarde, el matrimonio proporcionó muestras de sus sales de radio al ingeniero William Joseph Hammer, quien fue un gran promotor de este elemento.

A finales de la década de 1920, un grupo de obreras demandó a la empresa y el proceso tuvo gran eco mediático en Estados Unidos. La compañía trató de esquivar su responsabilidad, falsificó informes, sobornó medicos, por lo que alargó el proceso. Algunas mujeres fallecieron antes de escuchar el veredicto final. Finalmente, cinco de las chicas del radio consiguieron una indemnización por parte de la corporación.

Fuente: National Geographic.