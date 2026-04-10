Brillaban en la oscuridad pero se estaban muriendo: la historia de las chicas del radio

En los tiempos de la Primera Guerra Mundial, las mujeres que entraban a trabajar en la United Sates Radium Corporation (USRC) creían que tenían un buen empleo. Recibían de paga el triple de lo que ganaba cualquier otra obrera fabril y su trabajo parecía casi artístico. Años más tarde, terminaron demandando a la empresa por daños de salud irreversibles.
A partir de 1917, la United States Radium Corporation comenzó a producir pintura luminiscente Undark por encargo del Ejército de los Estados Unidos utilizando un material recientemente descubierto: radio. Con el barniz producido, los militares podían consultar sus instrumentos y relojes en la oscuridad, lo que les proporcionaba una ventaja en tiempo de guerra.
Más tarde, este producto se empezó a difundir entre la población, así que la compañía comenzó a vender a relojes con pinturas luminiscentes. La United States Radium Corporation aseguróa su potencial clientela que sus relojes eran seguros ya que la concentración de radio usada era tan baja que eran absolutamente inofensivos.
Esta premisa era cierta para una persona que compraban un reloj, ya que una vez terminados, no hacían daño. Sin embargo, quienes manipulaban la pintura en la fábrica, estaban sometidas a cantidades peligrosas de este material y la compañía les había asegurado que su manipulación no hacía daño.
El comienzo de la historia
La empresa reclutó a mujeres jóvenes para pintar los relojes, ya que eran más habilidosas y sus salarios eran más bajos que los de los hombres. Mezclaban pegamento, agua, radio en polvo y luego utilizaban pinceles para aplicar la pintura luminiscente a las esferas de los relojes.
Las instrucciones era que mojaran los pinceles antes de proceder a perfilar los números: para obtener estampas suficientemente pequeñas, tras pintar cada cifra, las empleadas debían poner la punta del pincel entre los labios y mojarla con la lengua para humedecerla y afilarla.
Ese sistema era más rápido que mojar continuamente el pincel en un trapo húmedo y el resultado final era mucho mejor. Estas mujeres confeccionaban más de 200 relojes al día. Con cada dígito que pintaban, tragaban un poco de radio. Sin embargo, mientras ellas se contaminaban, los químicos que manipulaban la pintura Undark en otro lugar de la fábrica lo hacían protegidos con guantes, pinzas, mascarillas y pantallas de plomo.
Algunas de las chicas incluso coloreaban sus uñas, sus dientes o su rostro con la pintura por divertirse, para sorprender a algún amigo en la oscuridad, pues la empresa afirmaba que el material no producía daños.
Problemas de salud a causa del radio
Años más tarde, las trabajadoras comenzaron a presentar casos de osteosarcoma maxilar, casos de anemias, fracturas óseas y necrosis de mandíbula. La United States Radium Corporation, conocía los efectos nocivos de la exposición al radio, pero decidió no informar al personal femenino de los riesgos a los que estaba sometido, y tampoco tomó ninguna medida de precaución para evitar las contaminaciones.
A finales de la década de 1920, un grupo de obreras demandó a la empresa y el proceso tuvo gran eco mediático en Estados Unidos. La compañía trató de esquivar su responsabilidad, falsificó informes, sobornó medicos, por lo que alargó el proceso. Algunas mujeres fallecieron antes de escuchar el veredicto final. Finalmente, cinco de las chicas del radio consiguieron una indemnización por parte de la corporación.
Fuente: National Geographic.