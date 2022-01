Bioquímicos afirmaron que se quintuplicó la demanda y por ello faltan insumos para test rápido

Posteriormente el bioquímico aclaró la causa del faltante: "Para ser honestos, lo que ha pasado es que este crecimiento de casos ha superado a los proveedores importadores, que estimaron una cantidad de exámenes que hacemos, y en estos 10 o 15 días han aumentado en forma impresionante la cantidad de testeos que se han hecho, llegando a ser cinco o diez veces más y están teniendo problemas con la importación".

Para no alarmar ni a la población ni a los dueños de los laboratorios, Gustavo Yapur aclaró que "no se han quedado sin insumos, pero han bajado la entrega. Hemos estado en contacto con empresas de Buenos Aires y otros lugares del país, y nos confirmaron que entre el 16 y 19 de este mes estarían llegando nuevos kits", dijo, y agregó: "Este es un problema no sólo nacional, sino regional, por el aumento de casos de contagios de Covid".

gustavo-yapur (1).jpg Gustavo Yapur, presidente de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza, habló sobre el faltante de reactivos para hacer test rápidos de Covid.

El precio del test rápido y del PCR

Desde el laboratorio privado Biomet, dieron su testimonio respecto a esta falta. "Tenemos faltante de reactivos desde el viernes de la semana pasada, estamos tratando de solucionar el problema. Todavía no contamos con insumos para testeos rápidos porque están en falta en toda la provincia, estamos realizando únicamente PCR (que cuestan más caro)", confirmaron.

Sino se cuenta con una orden médica o si se quiere acudir al laboratorio sin receta de la obra social, se puede realizar el testeo de forma particular. Para ello, el test de PCR cuesta entre los $4.000 y los $6.000, el test rápido tienen un valor que oscila entre $2.400 y $3.000 y el test de anticuerpos cuesta $3.500.