En sí, las verduras de hojas verdes son un grupo de especies vegetales que incluyen: espinacas, acelgas, coles, repollos, nabos, achicorias, lechugas, rúcula y muchas otras especies.

Hay muchas opciones de verduras con hojas verdes que puedes incluir en tu alimentación. Aprovecha todos los beneficios que otorgan estos alimentos, recuerda que la clave de una buena alimentación es que sea variada.

Una de las características más importantes de los alimentos con hojas verdes comestibles es que son fuente de calcio, magnesio y potasio.

Comer una porción de verduras de hoja verde al día influye notablemente en el descenso del deterioro cognitivo relacionado con la edad, es decir, la capacidad del ser humano de procesar información a partir de unas características subjetivas que permiten valorarla como, por ejemplo, la percepción o la experiencia.

Es, sin duda, una de las muchas cualidades de este grupo de vegetales tan exclusivo y que debe ocupar un puesto privilegiado dentro de nuestra dieta diaria.

Y es que aunque todas las verduras son igual de beneficiosas para el organismo, las hojas verdes son una fuente rica en folato, filoquinona, nitrato, a-tocoferol, kaempferol y luteína.

hojasverdes Muy saludables. Las verduras de hojas verdes, aportan grandes propiedades y muchas vitaminas.

Las verduras de hoja verde son el alimento de origen vegetal más primordial del planeta. Según su estructura y efectos, este tipo de vegetales se pueden clasificar en hojas de estructura amplia, como las berzas o la lechuga romana; hojas apretadas y aserradas, que se caracterizan por un sabor amargo y entre las que destacan el berro o el diente de león; las hojas suaves y rectas como el puerro o la cebolla; y por último, las hojas con forma aserrada como el brócoli, el kale o la escarola.

Sin embargo, a pesar de su apariencia, todas ellas comparten una serie de propiedades y beneficios para la salud únicos en su especie.

Las verduras de hojas verdes, son una fuente muy importante de fibra, un nutriente que participa en la regulación del tránsito intestinal, la ralentización de la absorción de azúcares y grasas o la eliminación de sustancias nocivas como el colesterol.

Además, se trata de un alimento que también disfruta de un alto contenido en agua, proporcionando al comensal una vía de hidratación adicional y con efectos diuréticos.

Y por si esto fuera poco, incluyen clorofila, carotenoides, ácido fólico y vitamina E en su composición, sustancias capaces de depurar y oxigenar la sangre, mejorar la producción de glóbulos rojos, normalizar la presión arterial, favorecer la regeneración celular, aliviar las úlceras gástricas o desintoxicar el organismo.

Fuente: elconfidencial.com