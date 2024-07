►TE PUEDE INTERESAR: Beneficio de comer arroz con pollo

Antes de hablar de los beneficios de la pasta, es conveniente desmontar algunos de los mitos que existen sobre este alimento. Aunque es un producto calórico y rico en hidratos de carbono, su contenido en grasas es mínimo, por lo que, incorporado a una dieta equilibrada, es muy saludable su consumo.

Se trata de una excelente fuente de energía, no engorda y previene de la arteriosclerosis.

Su alto valor energético lo hacen un alimento idóneo para personas que realizan una alta actividad física. Además, los hidratos son de absorción lenta por lo que la energía se libera poco a poco.

Asimismo, el contenido en fibra de la pasta ayuda a regular el tránsito intestinal y combate problemas de estreñimiento.

tallarines2.jpg Beneficio de comer tallarines caseros.

No obstante, su alto aporte en gluten hacen que no sea un alimento apto para celíacos, a no ser que se consuma una variedad que no contenga esta sustancia.

Otra de sus propiedades se basa en generar una digestión más lenta y fácil, lo que hace que sea menos pesada.

Espaguetis, macarrones, tallarines, fusilli y un largo etcétera forman parte de la dieta cotidiana de muchos hogares. Todos ellos tienen en común su elaboración a partir de una masa de harina de trigo mezclada con agua y sal, aunque también se le puede añadir huevo y otros ingredientes.

►TE PUEDE INTERESAR: Beneficio de comer pastel de papas

Beneficios y propiedades de comer tallarines caseros