El 85% de la mandarina está compuesta por agua, por lo que es un alimento diurético que ayuda a reducir la retención de líquidos.

Las propiedades y beneficios de la mandarina son un aliado para mantenerse en forma y saciar el hambre en los momentos más inoportunos. Con el añadido de que es una de las frutas con más aceptación entre los más pequeños de la casa.

Muchos asocian las propiedades de la mandarina con las de la naranja, pero, sin embargo, son muchas las características que diferencian a ambos cítricos. Y es que son muchos los que prefieren el sabor de la mandarina, así como la facilidad para pelarla, siendo menos engorrosa que la naranja en la mayoría de sus variedades.

mandarina1 Gran fruta de invierno. Las mandarinas tienen muchos beneficios para la salud.

Al igual que todos los cítricos, la mandarina tiene vitamina C, aunque en menor cantidad que la naranja, y provitamina A. La abundante cantidad de vitamina C entre sus propiedades deriva en la formación de anticuerpos.

Proporciona la mitad de los requerimientos diarios recomendados de vitamina C, nutriente esencial para absorber el hierro, por lo que se recomienda su consumo cuando se padece anemia.

Nuestras defensas también lo agradecerán, ya que tanto la vitamina C como el ácido fólico y provitamina A presentes en esta fruta son perfectos para mantener un sistema inmune fuerte.

Beneficios y propiedades de la mandarina

Como sus parientes cítricos, la naranja, el pomelo y el limón, la pulpa de la mandarina está formada por numerosas vesículas llenas de jugo rico en vitamina C, flavonoides, betacaroteno y aceites esenciales.

mandarina2.JPG Mandarinas. Son exquisitas y muy fáciles de pelar, además aportan vitamina C.

Aunque no es tan rica en vitamina C como la naranja, su aporte no deja de ser considerable y se acompaña de una mayor presencia de betacaroteno o provitamina A que en la naranja.

Un par de mandarinas cubren aproximadamente la mitad de las necesidades diarias de vitamina C y el 10% del betacaroteno o provitamina A.

La fibra de la mandarina –sobre todo pectina– ayuda a prevenir el estreñimiento, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon.

