Beneficio de comer frutas y verduras de color rojo

Las frutas y verduras rojas son ricas en licopeno, uno de los antioxidantes más poderosos que existen. Es protector ante el cáncer de próstata, estómago, mama, pulmón y cuello del útero. El pimiento rojo tiene dos veces más vitamina C que el kiwi.

Los alimentos de color rojo son los que más tienen el más alto contenido de un compuesto químico llamado “licopeno”, el que se asocia a alimentos que reducen el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer.

Las frutas y verduras de color rojo deben su color al licopeno. El licopeno es un pigmento vegetal natural, perteneciente al grupo de los carotenoides, que aporta color rojo a los tomates y a frutas como sandía, papaya y pomelo rojo o rosado.

El rojo es un color muy habitual en la naturaleza y llena de optimismo y vitalidad nuestra alimentación. Si pensamos por un momento sobre los distintos colores que las frutas y verduras pueden tener, si nos fijamos se puede llegar a formar un arco iris con ellos.

Como todos los colores cálidos, el rojo es muy habitual entre nuestros utensilios de cocina, suele ser el preferido de la gente. Esto se debe a que la electricidad de este color excita el sabor y el apetito.

rojos1.jpg Las frutas y verduras de color rojo aportan múltiples beneficios para la salud.

Los alimentos rojos por regla general son los que más energía aportan.

Tipos de verduras rojas: beneficios

Tomate

Lo cierto es que el tomate es una fruta, pero se trata generalmente como si fuera una verdura a la hora de cocinar y de consumir. Los tomates destacan por ser ricos en un antioxidante llamado “licopeno” que es el responsable de darle ese color a esta fruta y ayuda a proteger a nuestras células de los daños.

Pimiento rojo

Son ricos en vitamina C, B6 y antioxidantes. Los pimientos también los hay de color amarillo y verde, pero los de color rojo son los que contienen mayor cantidad de betacaroteno, que es el pigmento que le da ese color y que se transforma en vitamina A cuando el cuerpo lo necesita.

Remolacha

La remolacha es una raíz de un color rojo intenso y sabor dulce. Es rica en antioxidantes, fibra, potasio, vitamina C y hierro. Las remolachas aportan gran cantidad de beneficios a nuestro organismo a la vez que proporcionan muy pocas calorías, por lo que son muy populares entre la gente que quiere perder peso.

Cebolla roja

También es conocida como cebolla morada por su color púrpura intenso. Esta variedad de cebolla debe su color a los flavonoides y antocianinas, que también hacen que tenga grandes propiedades antioxidantes.

Rábano

Esta verdura que tiene un sabor particular entre algo picante y amargo, tiene un gran porcentaje de agua y aporta muy pocas calorías. Además, lo bueno de los rábanos es que son ricos en vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes. Incluir el rábano en tu dieta no sólo mejorará tu salud en general, sino que especialmente mejorará tu función hepática (hígado y vesícula).

Estos alimentos contienen: