Becas Progresar: ANSES sorprendió y confirmó el MONTO a cobrar en mayo

ANSES: fin de las inscripciones de las Becas Progresar y monto de pago confirmado en mayo

Oficialmente finalizó la etapa de inscripciones de las Becas Progresar, y tanto ANSES como el Ministerio de Capital Humano comenzaron a ordenarse para la acreditación de haberes correspondiente a mayo.

Prácticamente durante todo abril, los ojos de ANSES se posaron en las inscripciones para el programa nacional. El Ministerio de Capital Humano estableció que esta etapa estaría disponible desde el 10 de abril, hasta el 30 del mismo mes.

No hay que olvidar que en un principio, las inscripciones habían sido confirmadas para marzo, pero en una situación extraña y por la cual no se dio explicaciones, no se oficializó el trámite de las Becas Progresar.

Mientras los interesados, ya anotados en la inscripción de las Becas Progresar, esperan a conocer si fueron aceptados o rechazados (tarda 60 días), ANSES y el Ministerio de Capital Humano confirmaron básicamente sin querer, lo que cobrarán los beneficiarios durante todo el 2024.

En el comunicado que anunciaba la apertura de las inscripciones, el Ministerio de Capital Humano detalló que a lo largo de todo el año, los titulares de las Becas Progresar recibirán un total de 240 mil pesos anuales.

El detalle no pasó desapercibido, ya que prácticamente confirmó lo que pagará ANSES durante todo el año, que serán 20 mil pesos mensuales.

Hay que recordar que desde agosto del año pasado que las Becas Progresar no reciben una actualización, por lo que, a menos de que salga por decreto, continuarán cobrando el mismo monto.

Otro detalle no menor, es que del monto total, ANSES retiene el 20% mensualmente, por lo que los beneficiarios solamente reciben en su bolsillo 16 mil pesos.