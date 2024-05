Bebé Reno argentino: "Me di cuenta que me drogaba".

►TE PUEDE INTERESAR: Condenaron al ex árbitro Martín Bustos por acoso sexual a dos jugadores menores

Una mujer “perseguía y le mentía” a Ramiro Simón, un joven de nuestro país que asegura haber vivido un calvario similar al del protagonista de la famosa serie de Netflix.

“Esta chica que se presentó como se suelen presentar los psicópatas integrados, angelicalmente, teniendo en teoría gustos en común y profesiones parecidas”, contó Ramiro. El joven tenía 33 cuando conoció a Noel. Él se había separado de su ex y madre de su hija 9 meses antes.

Sobre sus sensaciones al inicio del vínculo, Ramiro comentó: “Al principio es como que encontrás a tu alma gemela, ellos trabajan para eso, no es casualidad. Ellos te estudian y van copiando y pegando tus gustos”.

“Yo le conté que escribía y ella a los días me contactó para que escribiera un guion para Cris Morena. Ahí comencé a escribirlo y le puse ‘El arca de Noel’, Noel se llama ella”, narró sobre la excusa que ella usaba.

“Empecé a enamorarme, empezamos a escribir y a estar juntos todo el día”, continuó Ramiro, mientras explicaba que la venta de su guión a 22 países lo hacía confiar en ella. “Yo después me di cuenta de que me drogaba. Ella me decía que como me había hecho vegetariano tenía que ver con eso”, manifestó Ramiro, que ejemplificó que no podía levantarse de la cama.

“Cuando sos captado, dependés de la otra persona porque te despersonifican y ya no sos vos. Te llevan a un estado que es como si fueras un nene, estás manipulado completamente”, agregó sobre cómo quedó atrapado por el vínculo tóxico.