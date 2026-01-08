Inicio Sociedad Insecto
Barigüí: cómo evitar las picaduras del insecto que provoca dolor, ardor y fiebre

El calor ha atraído un insecto que no solía verse en muchas partes de Argentina y cuya picadura puede hacer que una persona tenga fiebre, náuseas, dólor y ardor en la piel

Si bien el dengue nunca desapareció, ahora es otro insecto el que provoca la preocupación de muchas personas. Se trata del barigüi, un bicho muy parecido a un mosquito y que es conocido como "mosca negra" y que puede afectar mucho la salud de las personas.

La presencia del barigüi se debe al calor, la humedad y la tropicalización del clima, lo que ha hecho que aparezca en CABA, en Buenos Aires y en otras provincias. Por ello mismo, han aumentado los casos de personas afectadas por este insecto que pica de una manera diferente a la de los mosquitos y por eso, son más agresivos.

Barigüi: los dolores que puede provocar este insecto

"A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer", dijo la dermatóloga Yael Borojovich.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que la picadura o mordedura del barigüí puede producir:

  • Dolor inmediato que puede durar varios días.
  • Enrojecimiento e hinchazón.
  • Picazón intensa.
  • Ardor en la piel.
  • En algunas personas, reacciones alérgicas como inflamación fuerte o fiebre.
  • Deja manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer.
Barigüi: cómo prevenir las picaduras de este insecto

Para prevenir las picaduras de este insecto conocido como barigüí, se debe tener en cuenta:

  • Usar repelente de insectos, no es muy efectivo, pero ayuda.
  • Vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, los oscuros los atraen.
  • Evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad.
  • Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
  • Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

Además, en caso de una picadura de este insecto, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas, evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico.

