Barigüí: cómo evitar las picaduras del insecto que provoca dolor, ardor y fiebre

La presencia del barigüi se debe al calor, la humedad y la tropicalización del clima, lo que ha hecho que aparezca en CABA, en Buenos Aires y en otras provincias. Por ello mismo, han aumentado los casos de personas afectadas por este insecto que pica de una manera diferente a la de los mosquitos y por eso, son más agresivos.

picadura barigui

Barigüi: los dolores que puede provocar este insecto

"A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer", dijo la dermatóloga Yael Borojovich.