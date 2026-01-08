Barigüí: cómo evitar las picaduras del insecto que provoca dolor, ardor y fiebre

Si bien el dengue nunca desapareció, ahora es otro insecto el que provoca la preocupación de muchas personas. Se trata del barigüi, un bicho muy parecido a un mosquito y que es conocido como "mosca negra" y que puede afectar mucho la salud de las personas.
La presencia del barigüi se debe al calor, la humedad y la tropicalización del clima, lo que ha hecho que aparezca en CABA, en Buenos Aires y en otras provincias. Por ello mismo, han aumentado los casos de personas afectadas por este insecto que pica de una manera diferente a la de los mosquitos y por eso, son más agresivos.
Barigüi: los dolores que puede provocar este insecto
"A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer", dijo la dermatóloga Yael Borojovich.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que la picadura o mordedura del barigüí puede producir:
- Dolor inmediato que puede durar varios días.
- Enrojecimiento e hinchazón.
- Picazón intensa.
- Ardor en la piel.
- En algunas personas, reacciones alérgicas como inflamación fuerte o fiebre.
- Deja manchas rojas, a veces con heridas costrosas que tardan en desaparecer.
Barigüi: cómo prevenir las picaduras de este insecto
Para prevenir las picaduras de este insecto conocido como barigüí, se debe tener en cuenta:
- Usar repelente de insectos, no es muy efectivo, pero ayuda.
- Vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, los oscuros los atraen.
- Evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad.
- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
- Mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.
Además, en caso de una picadura de este insecto, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas, evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico.