Banco Nación combustibles: ahorro de $71.000 durante septiembre

Las estaciones de servicio YPF renovaron su convenio con Banco Nación para los clientes que paguen con MODO BNA+ a través del cual le descuenta a sus clientes 15% en el importe de sus cargas. Tiene validez todos los días y un máximo de descuento de $15.000 mensuales. Esta promo solo incluye tarjetas de crédito VISA.

Con las estaciones de servicio Shell, Banco Nación también renovó una promo durante septiembre por la cual descuenta 25% con un tope de $20.000 en un solo pago a los clientes que paguen con MODO BNA+. En este caso también se incluye solamente a las tarjetas de crédito VISA y tiene validez todos los días. Además tiene el beneficio de 12 cuotas sin interés en lubricantes.

Con las estaciones de servicio Axion, Banco Nación tiene una promoción del 10% de descuento para los clientes que paguen con MODO BNA+ y un tope mensual de $15.000. El beneficio es exclusivo para los pagos con tarjeta de crédito VISA y tiene validez todos los días de septiembre.

Banco Nación también renovó el acuerdo con las estaciones de servicio Gulf, que ofrecen un 10% de descuento, con un tope mensual de $6.000 por cliente.

Finalmente Banco Nación renovó convenio con las estaciones de servicio VOY por el cual descuenta a quienes paguen con MODO BNA+ 20%, con un máximo mensual de $15.000. Al igual que los demás acuerdos, el beneficio es exclusivo para los pagos con tarjeta de crédito VISA y tiene validez todos los días hasta el 30 de septiembre.

En cualquiera de los casos no es necesario llenar el tanque, se puede ir cargando el dinero que se quiera o del que se disponga hasta alcanzar el tope mensual.

Si se suman los descuentos mensuales de cada estación de servicio que tienen convenio con MODO BNA+ se pueden ahorrar $71.000 durante el mes de abril:

YPF ($15.000).

($15.000). Shell ($20.000).

($20.000). Axion ($15.000).

($15.000). Voy ($15.000).

($15.000). Gulf ($6.000).

($6.000). TOTAL DE AHORRO ($71.000).

¿Se pueden mezclar los combustibles de diferentes estaciones de servicio?

Es decisión de cada persona mezclar las naftasde diferentes petroleras en el tanque de su auto. En principio, cargar combustible (nafta o diésel) no debería ser un problema siempre que se tenga en cuenta:

No mezclar diésel con nafta.

No mezclar nafta súper con premium (no tiene efecto inmediato, pero puede acortar la vida útil del motor).

cargar naftas de mayor octanaje (calidad) de distintas estaciones de servicio.

Diario UNO no tiene relación comercial con las empresas nombradas en esta nota.