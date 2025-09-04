Banco Nación: este viernes regresa la promoción más esperada y dura todo septiembre

Esta promoción estará vigente este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre. Es válida en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre.

Banco Nación viernes Banco Nación regresó en septiembre con una promo muy esperada.

Esta promoción contempla compras presenciales a través de la billetera virtual MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato importante es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informa en el sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.