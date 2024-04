Banco Nación: 35% de reintegro en comercios de barrio o carnicerías todos los días

BNA Banco Nacion reintegro 35%.jpg El Banco Nación amplió los días en los que se puede aprovechar el reintegro del 35%.

Para acceder al 35% de reintegro hay que pagar de manera digital o con la billetera virtual BNA MODO. Es importante, al momento de pagar el QR, no pagar con dinero en cuenta, sino seleccionar la tarjeta de débito -que debe ser la Mastercard, no la Maestro-. No quedan muchas personas que tengan vigente la tarjeta Maestro del Banco Nación, pero en caso de ser así, deben renovarla urgentemente para acceder al beneficio. Y se debe abonar en un pago. En un par de días se hará el reintegro en la misma caja de ahorro.

Un dato importantísimo es que el beneficio solamente se activa por una compra semanal, la primera que se haga en un único comercio. Por ejemplo, si alguien va a un comercio de barrio y compra mercadería, sobre esa compra se hará el reintegro. Si luego va a otro, ya no habrá reintegro.

►TE PUEDE INTERESAR: Banco Nación y la forma de ahorrar hasta 20 mil pesos en combustible durante abril

Para el descuento del 35% se considera la semana de lunes a domingo. En este punto un buen consejo comprar el domingo y lunes para aprovechar mejor el reintegro del 35%, porque serán dos: uno perteneciente a cada semana.

El reintegro ahora será de $6.000 (antes era de $4.000) y se hace efectivo en la misma caja de ahorro del titular. Para entender mejor, en una compra de $18.000 el reintegro será de $6.000 (35%), por lo que el beneficiario terminará pagando $12.000, un ahorro importante. Por supuesto que si sesigue comprando en la semana el reintegro ya está agotado porque se llegó al tope de $6.000.