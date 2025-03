El primer puesto de la lista se lo lleva el exceso de velocidad en una calle o ruta, multa que representa más del 40% de los casos en nuestro país. Generalmente, esta infracción es detectada a través de la vigilancia de foto multas.

La siguiente infracción de tránsito más común es la del mal estacionamiento, y se refleja con el 38,6% de los casos. El cordón amarillo debe ser siempre respetado, independientemente del lugar donde te encuentres.

Por último, pasar los semáforos en rojo, que es considerada una de las multas de tránsito más graves, representa el 6,7% del total de las infracciones.

multas de transito, auto.jpg

Además de las mencionadas, la página también destacó a los hechos de no usar el cinturón de seguridad, utilizar el celular, alterar la patente del auto, evadir controles, girar inadecuadamente en lugares públicos, circular con vidrios poralizados, no cumplir con el grabado de autopartes y no tener la VTV o RTO al día.

Dónde verificar si tienes una multa de tránsito en Mendoza

En Mendoza, puedes consultar si tienes multas de tránsito en: El portal del Gobierno de Mendoza, Los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, Los Juzgados de Faltas.

Dentro de todas estas opciones, la opción más viable es la página sistemas.seguridad.mendoza.gov.ar, donde podrás corroborar todo esto a través del dominio del auto o tu DNI.