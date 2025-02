Autos usados: cuáles son las preguntas obligadas que hay que hacer si se compra uno

El mundo de la compra y venta de autos usados es tan grande, que hay es muy importante interiorizarse para no sufrir dolores de cabeza, sobre todo cuando se adquiere un vehículo para uso propio. Alguna falla que no se percibe a simple vista, puede ser no mencionada por el vendedor particular, lo que sería un gran sorpresa y disgusto luego de que se haya realizado la operación, sin marcha atrás.