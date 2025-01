Aumentó 66% la cantidad de micros que viajan desde Mendoza a Chile este verano

Estos circuitos siempre se han utilizado para otro tipo de fines: viajes de grupos para alguna actividad en especial, como un campeonato deportivo, por ejemplo.

En octubre, cuando la situación se complicó en la aduana y hubo hasta hechos violentos en estos viajes, el récord fueron 68 micros diarios solo de tours de compras. Cada revisación demoraba aproximadamente una hora y media y todos viajaban entre las 19.30 de un día y las 23 del otro. Es decir que era imposible que no se complicara la atención en la aduana.

Pero actualmente, ha bajado mucho la cantidad de estos tours que van a Chile solo para compras, por las horas de espera en la aduana. Sin embargo, sí va gente en los micros comunes solo a realizar compras, lo que también puede retrasar la revisión del equipaje.

tour de compras, chile, argentina, arca.jpg Viajeros mendocinos que salieron en micro desde la Terminal.

En qué horarios salen los micros desde Mendoza a Chile

En la página web de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, figura que los horarios en los que más colectivos viajan a Chile son los de la noche: entre las 20.30 y las 22.30.

Partiendo en ese horario, se puede llegar a la aduana argentina entre 1:30 y las 2 am. La ventaja de viajar a esa hora es que si la espera es muy larga, la llegada a Viña del Mar es de mañana por lo que la gente que va de vacaciones, puede aprovechar ese día.

En cambio si la espera en Libertadores es corta, la llegada a Viña del Mar es cercana a las 5 de la mañana, quienes hemos viajado muchas veces en colectivo, lo sabemos: llegar a esa hora no es muy recomendable. Sobre todo porque en Viña del Mar, cualquier tipo de negocio abre cerca de las 10 am al igual que los alojamientos: ninguno está disponible a esa hora. Pero el viaje a esa hora sí es más ágil para los colectivos.

Hay que decir que también parten colectivos en horarios diurnos, entre las 8 y las 10 de la mañana, según indican los horarios de la terminal.

En cuanto a los tour de compras, el horario de salida a Chile es a las 19.30, para regresar al otro día a las 23. Es decir que muchos de ellos se juntan en la aduana, aunque los tour de compras son revisados en Los Árboles, Uspallata.

La revisión del equipaje de pasajeros de micros en Aduana

Si la decisión es viajar a Chile en micro, hay que tener en cuenta que de ida -es decir, en Libertadores- la revisión es exhaustiva: se bajan todo el equipaje de la bodega del micro, más todo el equipaje de mano y cada una de las pertenencias pasa por un scanner. Si se detecta alguna irregularidad, esa persona debe abrir su equipaje para revisión manual.

Esto puede retrasar a todos los ocupantes de un colectivo. Lo mismo con los papeles migratorios: si un pasajero no los tiene en regla, la totalidad de los pasajeros se retrasa.

En cuanto al retorno, en la aduana argentina la revisión siempre es más ágil y la demora es menor. Aunque hay que tener en cuenta que si se detecta un pasajero que trae mercadería para revender, allí la situación se puede complicar.

Lo que tiene que quedar en claro, es que los micros no ocupan el mismo circuito que los vehículos particulares, sino que tanto la revisión como los trámites de migraciones se realizan aparte.