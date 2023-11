Atrae el dinero y la abundancia con estos 3 objetos que debes poner en tu puerta

3 cosas que debes colocar en tu puerta según el Feng Shui

Uno de los puntos positivos que tienen estos objetos que, según el Feng Shui, atraen el dinero, la abundancia y la buena suerte si los colocas en tu puerta, es que se ven muy bien. Estos pueden ser:

Espejo Bagua

espejo bagua, feng shui.jpg

Para aquellos que no lo conocen o no saben cuál es, el espejo Bague es un amuleto muy usado en el Feng Shui. Se trata de un espejo circular sobre un diseño octogonal. Su forma no es casual, ya que representa los aspectos fundamentales de la vida. La creencia indica que al estar en la puerta, se refleja la energía negativa y protege el hogar de las malas influencias que pueden afectar la armonía de la casa. Ideal para atraer la prosperidad.

Campanas de viento

campanas de viento, feng shui.jpg

Las campanas de viento son muy común en muchos hogares. Generalmente están hechas de metal o cristal y emiten un sonido cuando el viento pasa a través de ellas. Colocar una campana de viento en la puerta significa, según el Feng Shui, atraer la buena suerte, la prosperidad y la abundancia.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué significa tener el placard desordenado según el Feng Shui

Plantas de jade

arbol de jade (2).jpg

Como ya dijimos, las plantas de jade son muy conocidas dentro del Feng Shui para atraer la abundancia y el dinero. Esta también puede ser colocada cerca de la puerta. Además se trata de una planta muy fácil de cuidar y que no requiere de riego diario, lo que la hace ideal para todas las personas, incluso aquellas que no tienen conocimiento de jardinería.