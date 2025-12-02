Atención: no se puede circular por calle Reconquista en el costado norte de la Terminal

Los trabajos impedirán transitar en la mano oeste-este durante 60 días. Próximamente se realizarán obras en calle Alberdi.

Este martes se iniciaron las obras correspondientes a la remodelación integral del entorno de la terminal, y se comenzó por calle Reconquista, en la mano sur de esa arteria. Los trabajos obligan al corte del tránsito que va de oeste a este, interrupción que se mantendrá durante plazo de 60 días.