Atención: no se puede circular por calle Reconquista en el costado norte de la Terminal

La Municipalidad de Guaymallén inició las obras de recuperación Integral de la Terminal de Ómnibus y ya no se puede circular por calle Reconquista, la arteria ubicada en el costado norte de la estación.
Los trabajos impedirán transitar en la mano oeste-este durante 60 días. Próximamente se realizarán obras en calle Alberdi.
Este martes se iniciaron las obras correspondientes a la remodelación integral del entorno de la terminal, y se comenzó por calle Reconquista, en la mano sur de esa arteria. Los trabajos obligan al corte del tránsito que va de oeste a este, interrupción que se mantendrá durante plazo de 60 días.
Los caminos alternativos
Quiénes deseen ir hacia el este, deberán tomar por Costanera hacia el norte hasta Saavedra.
El ingreso y egreso de taxis se mantendrá habilitado.
Próximamente se trabajará en calle Alberdi en el tramo entre Bandera de los Andes y Acceso Este, para lo cual se prevén trabajos a media calzada, para no cortar totalmente el tránsito.
Las obras
La Municipalidad de Guaymallén dio a conocer los siguientes detalles de las obras eintervenciones en todas las arterias que rodean a la Terminal de Ómnibus:
- Se avanzará en la renovación de la calzada y veredas existentes con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil, eliminando desniveles y haciendo más fluida la circulación peatonal. Estos trabajos generarán un gran “atrio” que jerarquizará a la Terminal de Ómnibus.
- Ejecución de cordón, cunetas, banquinas. En lo que respecta a cunetas y alcantarillas se plantea un proyecto que adapta pendientes y secciones, incorporándolo al desarrollo urbanístico de la zona.
- En la zona peatonal propiamente dicha se construirán nuevamente las veredas y esquinas, a posterior de haber realizado nuevas conexiones domiciliarias de servicios, aportando esquinas ampliadas, con rampas, dando mayor superficie en beneficio del peatón, mejorando la accesibilidad.
- Ejecución de nuevos apeaderos, mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público.
- Nuevos puentes vehiculares y peatonales, en cada uno de los frentistas y en esquinas.
- Se ha contemplado el cambio de luminarias a led que otorga mejor luminosidad y otorga sensación de seguridad de tránsito y estadía para los transeúntes.
- Mejoras en los drenajes urbanos a fin de evitar los desbordes.
- Se incorporará forestación y equipamiento urbano, compuestos por especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de menor requerimiento hídrico y equipamiento conformado por apeaderos urbanos exclusivos para el transporte público de pasajeros.
Fuente: Municipalidad de Guaymallén-