Asuntos de plantas: ¿por qué debería colocar el potus en el baño?

La planta de potus es una de las especies ornamentales más linda y noble. Con algunos cuidados y consejos puedes tenerla siempre linda

El baño es lugar perfecto para colocar tu planta de potus en casa. 

Las plantas de interior son un grupo de especies vegetales de hojas verdes, por lo general grandes y amantes de los espacios cerrados. En su mayoría, este tipo de plantas no poseen hojas y se reproducen por medio de sus propios tallos o esquejes que dan vida a nuevas ramificaciones, por eso no necesitan de los polinizadores o agentes externos.

Dentro de este grupo de plantas populares de casa destacan algunas especies. Por ejemplo, el potus, la lengua de suegra, las suculentas, las sandalias y el árbol de jade, son plantas de cuidados medianamente fáciles y de crecimiento rápido, sobre todo el potus.

planta de potus
El potus se puede reproducir por medio de sus tallos y hojas. Solo debes colocar un esqueje joven en un recipiente con agua.&nbsp;

¿Por qué es tan famoso el potus? Esta planta de interior originaria de las regiones del sudeste asiático, es una especie trepadora tropical que puede llegar a medir hasta 6 metros de largo. Es una planta de casa que se adapta muy bien a los ambientes, a las condiciones de agua, sol y tierra. Suele estar en los hogares y en otros espacios como restaurantes y comercios.

¿Por qué debería colocar la planta del potus en el baño?

El baño no parece un buen lugar para colocar plantas, de hecho suena un poco raro. Sin embargo, el potus se siente muy cómodo en sitios y rincones de la casa donde hay mucha humedad ambiente. El baño es por excelencia el lugar más húmedo del hogar, junto con la cocina.

Cuando tomamos una ducha caliente en el baño y todo se llena de vapor, el potus aprovecha toda esa humedad en sus hojas, tallos y brotes. No sucede lo mismo cuando regamos mucho la planta, ya que el agua directa en la tierra y en exceso no le gusta tanto.

vapor en el baño
Ventila bien el ba&ntilde;o luego de cada ducha para evitar la formaci&oacute;n de hongos.&nbsp;

Al ser una planta tropical domesticada, el potus está muy acostumbrado a la humedad y calor ambiental. Lo ideal es colocar la maceta de tu planta en una zona alta del baño para que todo el vapor llegue a sus hojas. Poco a poco vas a ver cómo la planta lo agradece.

No menos importante, si quieres mantener tu planta de potus siempre contenta, colócala en un espacio de la casa iluminado, pero sin sol directo, nutre el sustrato cada cierto tiempo, evita la tierra encharcada y realiza un control de plagas constante para evitar la formación de hongos y deterioro de la planta en general.

¿Qué otras plantas de interior puedo colocar en el baño?

plantas en el baño
Las plantas de interior se ponen m&aacute;s verdes y fuertes gracias a la humedad del ba&ntilde;o.&nbsp;

  • Costilla de Adán o monstera deliciosa.
  • Lirio de la paz.
  • Planta de Aloe Vera.
  • Planta de Bromelia.
  • Filodendro.
  • Planta del dinero.

