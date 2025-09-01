Asuntos de plantas: ¿por qué debería colocar el potus en el baño?

¿Por qué debería colocar la planta del potus en el baño?

El baño no parece un buen lugar para colocar plantas, de hecho suena un poco raro. Sin embargo, el potus se siente muy cómodo en sitios y rincones de la casa donde hay mucha humedad ambiente. El baño es por excelencia el lugar más húmedo del hogar, junto con la cocina.

Cuando tomamos una ducha caliente en el baño y todo se llena de vapor, el potus aprovecha toda esa humedad en sus hojas, tallos y brotes. No sucede lo mismo cuando regamos mucho la planta, ya que el agua directa en la tierra y en exceso no le gusta tanto.

vapor en el baño Ventila bien el baño luego de cada ducha para evitar la formación de hongos.

Al ser una planta tropical domesticada, el potus está muy acostumbrado a la humedad y calor ambiental. Lo ideal es colocar la maceta de tu planta en una zona alta del baño para que todo el vapor llegue a sus hojas. Poco a poco vas a ver cómo la planta lo agradece.

No menos importante, si quieres mantener tu planta de potus siempre contenta, colócala en un espacio de la casa iluminado, pero sin sol directo, nutre el sustrato cada cierto tiempo, evita la tierra encharcada y realiza un control de plagas constante para evitar la formación de hongos y deterioro de la planta en general.

¿Qué otras plantas de interior puedo colocar en el baño?

plantas en el baño Las plantas de interior se ponen más verdes y fuertes gracias a la humedad del baño.