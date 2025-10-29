Astrónomo de Harvard cree que el cometa 3I/Atlas actúa de forma inteligente

Estas particularidades visuales se suman a los datos de las mediciones espectroscópicas. Dichos análisis no encuentran la presencia de gas molecular o atómico que debería estar allí si se tratara de un cometa convencional. La ausencia de estos elementos es una pieza clave que no encaja en el rompecabezas.

La audaz propuesta de Loeb no se queda en la simple teoría, ya que sugirió acciones concretas para avanzar en el descubrimiento. El astrónomo llegó a plantear el envío de un mensaje en código Morse directamente hacia 3I/ATLAS, un intento de probar si hay una inteligencia detrás del objeto.

Incluso un congresista estadounidense solicitó formalmente a la NASA que evalúe desviar su sonda de Júpiter. La idea es iniciar una persecución del objeto, lo que demuestra que esta posibilidad se toma en serio en algunos círculos institucionales, aunque para muchos siga siendo similar a un asteroide común.

Una idea que divide a la ciencia

3I-ATLAs Un astrónomo de Harvard desafía a la comunidad científica con su teoría.

El debate actual en el campo de la astronomía plantea una pregunta fundamental. ¿Es 3I/ATLAS un simple cometa con un comportamiento extremadamente raro o estamos frente al primer indicio real de tecnología extraterrestre? La respuesta podría cambiarlo todo.

Desde la Universidad de Harvard, Loeb insiste en que la ciencia debe considerar todas las posibilidades, por muy extrañas que parezcan. Su hipótesis empuja los límites de la exploración cósmica y obliga a los científicos a pensar fuera de los moldes establecidos.

La naturaleza de este cometa o lo que sea que esté cruzando nuestro sistema solar sigue bajo un intenso escrutinio. La comunidad científica observa cada nuevo dato con enorme interés, consciente de que cualquiera de las dos respuestas, sea un fenómeno natural o artificial, ampliará nuestro conocimiento del universo.