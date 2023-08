Así luce Las Cuevas en este momento después del cierre del paso a Chile

nevada las cuevas 2.PNG Este era el panorama en alta montaña el miércoles y jueves, si bien con un poco de viento blanco, la nieve yo llegó a acumularse.

Qué dicen desde la coordinación del paso a Chile

Galdeano justificó la medida tomada de la interrupción del tránsito en el paso a Chile basándose en la prevención de accidentes.

"El problema no ha sido la nieve sino el pronóstico, que indicaba la posibilidad de tormentas. Nosotros somos responsables de hacer prevención y nuestra prioridad es evitar accidentes", sostuvo.

Desde el SICR tomaron la decisión de cerrar el paso a Chile porque los responsables de Vialidad Nacional de Argentina y de Chile así lo dispusieron.

En cuanto a cerrar el paso desde comienzos de la tarde del miércoles, Galdeano manifestó que se tomó esta determinación porque, si la medida se disponía más tarde, se corría el riesgo de que quedaran camiones varados en la Aduana o, como ya ocurrió este invierno, en Caracoles, lo que implicó que carabineros tuvieran que realizar un operativo para rescatar a varios pasajeros.

"La decisión de cortar el paso a Chile es innegociable cuando hay pronóstico de nevada", remarcó.

Un pronóstico que no se cumplió

Este miércoles, lo que pronosticaba el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) era viento blanco (viento con nieve) fenómeno que ocurrió, pero levemente.

Del otro lado de la cordillera las expectativas eran similares.

nevada las cuevas 3.PNG El corte en el Paso a Chile podría levantarse este viernes, después de una reunión entre las coordinaciones de ambos países.

En tanto, para la mañana y la tarde de este jueves el pronóstico indicaba nevadas y viento por la noche, cosa que no ocurrió. El viernes, en cambio, se esperaban mejoras en el cruce internacional.

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticaba para este jueves "cielo cubierto con nevadas, ventisca ocasional y rachas de viento hasta 70 km/h", también mejorando para el viernes.

Galdeano aseguró que, si continúan estas condiciones, lo más seguro es que el paso a Chile se abra este viernes.

