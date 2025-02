Así luce el Jardín Botánico de Viña del Mar luego del megaincendio del 2024

Ejemplos de este tipo de árboles son el litre, el quillay y el colliguay, quienes funcionarían como una primera línea de batalla en caso de que con las altas temperaturas regresen los incendios: "La idea es poner las especies que se queman más lento, de frente en la línea de batalla (…) para que los incendios, que se van a producir, no avancen tan rápido".

El Jardín Botanico Nacional de Viña del Mar luego de la tragedia

Las imágenes dadas a conocer luego de la tragedia son conmovedoras, muestran al Jardín Botánico consumido por el incendio, con una tonalidad gris y decadente.

Jardín Botánico.jpeg El megaincendio afectó a zonas de Valparaíso y Viña del Mar.

"Aquí no quedó ni una sola casa", lamentó Lilián Rojas, una jubilada de 67 años que vivía cerca del Jardín Botánico de Viña del Mar, que desapareció por el fuego, contó a la AFP entre los escombros y cenizas del barrio.

Jardín Botánico 2.jpeg La pergola se mantuvo en pie, ahora luce renovada.

"Yo salí de mi casa, cerré la puerta y me fui. Ya no supe más porque me fui al centro de Viña del Mar", describió en el 2024 Rojas, mostrando su vestido rosa para apuntar: “Esto es ahora lo único que tengo”.

Jardín Botánico 3.jpeg "Hubo daño y afectación en los bosques laterales que son perimetrales. Ahí no quedó nada, es duro de ver", explicó el director.

"Nos pondremos de pie", dijo el presidente Gabriel Boric en un discurso

Jardín Botánico 5.jpeg Las imágenes son desoladoras.

La realidad del Jardín Botánico de Viña del Mar, un año después

El director del Jardín Botánico Nacional, Alejandro Peirano, explicó durante el 2024 que de las 400 hectáreas "solo ocho se salvaron sin daño directo y el resto de las hectáreas quedó con daño parcial".

Las imagenes actualizadas se realizaron en en los últimos días y fueron publicadas por la cuenta de Instagram del Jardín Botánico de Viña del Mar, las cuales buscan captar exactamente el mismo lugar para comparar cómo de un año a otro la vegetación creció y los arreglos en la infraestructura son evidentes.

En opinión de Peirano, el bosque esclerófilo "va a volver", sus conocimientos y expectativas se hicieron realidad mostrando un parque renovado.

Jardín Botánico Nacional (3).jpeg Trabajos de pintura y en madera permitieron que las oficinas estén operativas desde marzo del 2024.

Las oficinas también fueron recuperadas, al igual que los caminos. La atención al público se mantiene todos los días de la semana y cuenta con servicio gratuíto de traslado (sale cada 30 minutos aproximadamete) y se espera que la jornada en el Jardín Botánico duren aproximadamente seis horas.

Jardín Botánico Nacional (2).jpeg El verde se ha vuelto a apoderar de gran parte de las 400 hectáreas.

La cuenta de Instagram informa habitualmente las actividades que se realizan en el Jardín Botánico.

Si quieres conocer de qué manera trabaja el Jardín Botánico no dudes de seguirlos en su Instagram.

