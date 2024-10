Así fue la audición de Liam Payne que lo llevó a la fama

Embed - Audicion de Liam Payne en The X Factor (2008/2010) [sub. en Español].

Liam Payne en 'The X Factor'

Dos años más tarde, un Liam más maduro se animó a presentarse por segunda vez en el programa de TV. Tuvo miedo de ser rechazado nuevamente, pero lo intentó de todas formas porque la música era una parte esencial de su vida. Afortunadamente, la audiencia le cambió la vida, fue un éxito rotundo que conquistó a los jurados y firmó su ingreso en la banda que sería uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años, One Direction.

Antes de comenzar a cantar Liam comentó: "Es difícil quedar, sé cómo es quedar afuera y no quiero sentirlo otra vez, solo quiero pasar. Simon me dijo que necesitaba terminar mis estudios y eso es lo que hice". Luego, los jurados le dieron el okey para interpretar su pista elegida, y cantó "Cry me a river" de Arthur Hamilton.

One Direction fue una banda que marcó a toda una generación. Imagen de Instagram @liampayne.

Al terminar la canción, los jurados se pararon a aplaudir a Payne y el público estalló en gritos. Los jueces le dieron muy buenas devoluciones e incluso le dijeron que estaban sorprendidos de la seguridad que tenía, el tono de su voz y como se desenvolvía en el escenario. Esa audición, marcó el comienzo de lo que sería la carrera de un talentoso artista.