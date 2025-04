Casa container 1.jpg Casa container. Con creatividad quedan hermosos diseños. Mercado Libre.

Cómo es una casa container

Una casa container de 30 m2 está diseñada para maximizar el espacio sin sacrificar comodidad ni estilo. Estas viviendas incluyen:

Dormitorio principal. Equipado con vestidor, cama con respaldo y mesas de luz.

Cocina-comedor. Equipada con muebles a medida, anafe eléctrico, alacena, bajo mesada, barra desayunadora con banquetas y sofá cama.

Baño con pediluvio, espejo, sanitarios de primera línea, moderna grifería y revestimientos en porcelanato.

El interior está revestido en MDF pintado, con pisos de PVC (muy resistentes), cortinas roller, mosquiteros y aire acondicionado frío/calor.

También cuentan con aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia, gracias al recubrimiento con espuma de poliuretano de 50 mm y aberturas de la línea Módena con doble vidrio hermético (DVH).

La parte exterior tiene un revestimiento texturado hidrófugo, apto para diversas condiciones climáticas, y un deck de entrada que aporta estética y funcionalidad.

Cómo se traslada e instala una casa container

Estas casas modulares o casa container se entregan listas para su traslado e instalación en cualquier punto del país. Empresas fabricantes, como las ubicadas en Santa Clara del Mar, ofrecen servicios de instalación en un radio de hasta 500 km desde su planta, siempre que el terreno esté debidamente preparado por el comprador. Las distancias mayores se cotizan aparte del costo de envío e instalación

El precio de la casa container no incluye la preparación del terreno, el flete ni la descarga de la unidad. En sitios web como Mercado Libre, se pueden encontrar precios que oscilan entre los u$s 16.000 hasta los u$s 45.000.

Casa container 2.jpg El concepto de casa container se complementa con el de casa modular. Mercado Libre.

Ventajas de una casa container

Las casas container tienen beneficios que las convierten en una opción atractiva para diversos usos:

Costo accesible: su precio es significativamente menor al de una vivienda tradicional, facilitando el acceso a la propiedad.

Sustentabilidad: al reutilizar contenedores marítimos, se contribuye al reciclaje y reducción de desechos.

Versatilidad: pueden utilizarse como vivienda permanente, segunda residencia, oficina, local comercial o alojamiento turístico.

Rapidez de instalación: al ser prefabricadas, su montaje es más rápido que el de una construcción convencional.

Movilidad: es posible trasladarlas a diferentes ubicaciones según las necesidades del propietario.

Casas container: lo que hay que tener en cuenta antes de comprarla

Antes de decidir invertir en una casa container, es primordial tener en cuenta:

Preparar el terreno: asegurar que el terreno esté nivelado y cuente con las conexiones necesarias de servicios urbanos básicos .

Personalización: evaluar las opciones de diseño y equipamiento ofrecidas por el fabricante para adaptar la vivienda a las necesidades personales.

Normativas locales: verificar las regulaciones municipales respecto a este tipo de construcciones y si se pueden instalar en la zona planeada.

Costos adicionales: considerar otros gastos como transporte, instalación, adecuación del terreno y posibles permisos.

Casa container 3.jpg Las casas container se ofrecen por 20.000 dólares en las plataformas de comercio electrónico.

Las casas container representan una solución habitacional moderna, económica y sostenible. Sin embargo, es fundamental realizar un análisis de los aspectos logísticos, legales y financieros antes de proceder con la adquisición, para garantizar una inversión informada y acorde a las expectativas del comprador.