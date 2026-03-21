Así es como puedes recuperar la presión de agua utilizando un corcho

Como en este caso, cuando vas a ducharte o a lavarte los dientes y ves poca presión de agua en las canillas, puedes usarlas a tu favor.

Recuperar la presión de agua con un corcho es un truco clásico de supervivencia que usaban los abuelos expertos en arreglos, especialmente útil cuando el problema no es la falta de agua en el tanque, sino el sarro o las obstrucciones en las cañerías viejas.

Este truco funciona si notas que la presión ha bajado gradualmente y no por una rotura de caño. Por eso el objetivo es "empujar" la suciedad de regreso al tanque para que se asiente o se evacue.

corcho El corcho ayuda a desprender el sarro de las canillas.

Para ello necesitas un corcho común y retirar la pieza de metal que se desenrosca en la punta de la canilla. Luego moldea el corcho para que entre a presión en el orificio de salida del agua.

Para que el truco de resultados, necesitas que otra canilla cercana esté abierta para generar un flujo de aire o agua que arrastre el sarro. El corcho va a hacer que el agua no salga, sino que la presión se acumule dentro del caño. Por último, sacalo y probablemente veas salir agua con trozos de sarro o sedimentos oscuros.

Sin embargo, es fundamental que después del truco revises el tanque de agua. Si el sarro volvió hacia allá, hay que limpiarlo, de lo contrario, el sarro y la suciedad volverán a bajar por la cañería en unos días.

Otra forma de aprovechar el poder de este truco es humedecer un corcho con vinagre o detergente y frotarlo sobre la canilla donde se ve la acumulación blanca con movimientos circulares.