Así es como puedes recuperar la presión de agua utilizando un corcho

La poca presión de agua en las canillas es un problema recurrente en las casas, sobre todo las que no han tenido un recambio de cañerías por un largo tiempo. Sin embargo, en ningún hogar faltan corchos y esta es la solución perfecta para este tipo de problemas.
Pasar un corcho por la canilla es una solución sencilla y ecológica que no necesita de químicos abrasivos ni gastadero de plata. A diferencia de la virulana, la esponja o cualquier otro truco, el corcho es el equilibrio perfecto entre suavidad y firmeza.
El truco para recuperar la presión de agua utilizando un corcho
Después de una juntada en casa, los corchos del vino que se tomó en la cena suelen tirarse a la basura. Otros lo reciclan, por si acaso. En ambos casos es muy útil tenerlos en casa porque cuando algo anda mal, suelen ser una buena solución.
Como en este caso, cuando vas a ducharte o a lavarte los dientes y ves poca presión de agua en las canillas, puedes usarlas a tu favor.
Recuperar la presión de agua con un corcho es un truco clásico de supervivencia que usaban los abuelos expertos en arreglos, especialmente útil cuando el problema no es la falta de agua en el tanque, sino el sarro o las obstrucciones en las cañerías viejas.
Este truco funciona si notas que la presión ha bajado gradualmente y no por una rotura de caño. Por eso el objetivo es "empujar" la suciedad de regreso al tanque para que se asiente o se evacue.
Para ello necesitas un corcho común y retirar la pieza de metal que se desenrosca en la punta de la canilla. Luego moldea el corcho para que entre a presión en el orificio de salida del agua.
Para que el truco de resultados, necesitas que otra canilla cercana esté abierta para generar un flujo de aire o agua que arrastre el sarro. El corcho va a hacer que el agua no salga, sino que la presión se acumule dentro del caño. Por último, sacalo y probablemente veas salir agua con trozos de sarro o sedimentos oscuros.
Sin embargo, es fundamental que después del truco revises el tanque de agua. Si el sarro volvió hacia allá, hay que limpiarlo, de lo contrario, el sarro y la suciedad volverán a bajar por la cañería en unos días.
Otra forma de aprovechar el poder de este truco es humedecer un corcho con vinagre o detergente y frotarlo sobre la canilla donde se ve la acumulación blanca con movimientos circulares.