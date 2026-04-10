Asado argentino: ¿Cuánta carne se calcula por persona?

Cuando organizamos un asado la primera pregunta que nos hacemos es, ¿Cuántos kilos de carne se compran por cada comensal?
A la hora de organizar un asado una de las primeras cosas que surgen es" ¿Cuántas personas somos?". Es el dato clave para calcular con la mayor precisión posible la cantidad de carne necesaria y así evitar que sobre comida, que los comensales se queden con hambre o bien no excederse en los gastos.
Sin embargo, la respuesta a esta pregunta depende de varios factores, como el tipo de cortes que se elijan, el perfil de los comensales y sus preferencias.
El saber popular sostiene que debe calcularse medio kilo de carne por persona, pero la cuenta exacta es un poco más compleja.
Esto se debe a que antes de calcular la cantidad de carne, es fundamental tener en cuenta algunas cuestiones: las mujeres suelen comer menos que los hombres y lo mismo ocurre con los más pequeños, si se planea tener varias ensaladas o una picada contundente, probablemente se necesite menos carne.
Con una buena selección de cortes, un cálculo adecuado y la inclusión de achuras y acompañamientos, se puede lograr una experiencia completa.
Al calcular la cantidad de asado por persona, uno de los primeros factores a tener en cuenta es el tipo de comensales. No todas las personas tienen los mismos hábitos alimenticios ni consumen la misma cantidad de carne.
En un grupo mixto, donde algunos son grandes consumidores de carne y otros prefieren opciones más ligeras o incluso vegetarianas, es esencial equilibrar las proporciones.
En general, se recomienda calcular aproximadamente 500 gramos de carne (medio kilo) por persona para aquellos que disfrutan plenamente del asado, mientras que para quienes comen menos carne o prefieren acompañamientos, se puede reducir a entre 300 y 400 gramos.
Sin embargo estas cantidades se pueden estirar para no quedar cortos.
Asado argentino: ¿Cuánto asado se come por persona?
- 400 a 600 gramos de carne por cada hombre
- 350 gramos de carne por cada mujer
- 150 gramos de carne por cada niño
Fuente: diariopopular.com.ar