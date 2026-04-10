Asado argentino: ¿Cuánta carne se calcula por persona?

El saber popular sostiene que debe calcularse medio kilo de carne por persona, pero la cuenta exacta es un poco más compleja.

Esto se debe a que antes de calcular la cantidad de carne, es fundamental tener en cuenta algunas cuestiones: las mujeres suelen comer menos que los hombres y lo mismo ocurre con los más pequeños, si se planea tener varias ensaladas o una picada contundente, probablemente se necesite menos carne.

Con una buena selección de cortes, un cálculo adecuado y la inclusión de achuras y acompañamientos, se puede lograr una experiencia completa.

Al calcular la cantidad de asado por persona, uno de los primeros factores a tener en cuenta es el tipo de comensales. No todas las personas tienen los mismos hábitos alimenticios ni consumen la misma cantidad de carne.

En un grupo mixto, donde algunos son grandes consumidores de carne y otros prefieren opciones más ligeras o incluso vegetarianas, es esencial equilibrar las proporciones.

asado

En general, se recomienda calcular aproximadamente 500 gramos de carne (medio kilo) por persona para aquellos que disfrutan plenamente del asado, mientras que para quienes comen menos carne o prefieren acompañamientos, se puede reducir a entre 300 y 400 gramos.

Sin embargo estas cantidades se pueden estirar para no quedar cortos.

Asado argentino: ¿Cuánto asado se come por persona?

400 a 600 gramos de carne por cada hombre

350 gramos de carne por cada mujer

150 gramos de carne por cada niño

Fuente: diariopopular.com.ar