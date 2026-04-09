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Asado argentino: cuál es la mejor leña para asar y que te quede sabroso

El asado argentino es mucho más que una comida, es uno de los rituales preferidos. Por eso, elegir la mejor leña para hacer un asado no es un detalle menor

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Asado argentino: cuál es la mejor leña para asar y te quede sabroso y ahumado.

Asado argentino: cuál es la mejor leña para asar y te quede sabroso y ahumado.

El asado argentino es mucho más que una comida: es uno de los rituales preferidos por los argentinos. Y en ese ritual, el fuego cumple un rol central. Por eso, elegir la mejor leña para asado no es un detalle menor.

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La leña que usás define cómo prende el fuego, cuánto dura, qué aroma aporta y, en definitiva, el sabor final de cada corte.

Asar con leña tiene su técnica y el punto primordial es utilizar la mejor para el proceso, ya que podrías cocinar una comida sana o una tóxica por el ahumado que se genere en la carne, por ejemplo.

No todas las leñas se comportan igual frente al fuego. Algunas arden rápido y generan llamas intensas, mientras que otras producen brasas firmes y duraderas. Esa diferencia impacta directamente en la cocción.

Elegir bien la leña te permite:

  • Mantener una temperatura estable durante más tiempo
  • Evitar sabores invasivos o humo excesivo
  • Lograr brasas parejas y controlables
  • Aprovechar mejor tu equipo de cocción

Cuando el fuego está bien armado, el asado fluye. No hay apuro, no hay sobresaltos. Solo brasas, tiempo y buena comida.

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Asado argentino: leña dura vs. blanda

Entender la diferencia entre leña dura vs. blanda ayuda mucho a elegir mejor según cada momento del asado.

La leña dura:

  • Arde más lento
  • Genera brasas duraderas
  • Mantiene temperatura estable
  • Es ideal para cocciones largas

La leña blanda:

  • Prende rápido
  • Produce más llama que brasas
  • Se consume antes
  • Sirve para iniciar el fuego o levantar temperatura

En la práctica, muchos asadores combinan ambas: una blanda para arrancar y una dura para sostener el fuego.

Asado argentino: qué leña usar según el equipo de cocción

Existen muchos tipos de madera, pero no todas son recomendables para cocinar. Estas son algunas de las más elegidas para el asado y te contamos por qué funcionan bien.

  • Quebracho

Es una de las más valoradas. Se trata de una leña dura, pesada y muy rendidora. Produce brasas intensas que duran mucho tiempo, ideal para cocciones largas.

Suele usarse cuando se busca constancia y control del calor, especialmente en parrillas grandes.

Dentro del quebracho, es importante distinguir dos variedades que se comportan de manera diferente frente al fuego.

  • El quebracho colorado es considerado el “rey” de la brasa larga: genera brasas muy duraderas, firmes y estables, ideales para asados prolongados y para mantener una temperatura pareja durante toda la cocción.
  • El quebracho blanco, en cambio, produce más llama y levanta temperatura con mayor rapidez. Por eso, es especialmente útil para hornos a leña, donde se necesita un golpe inicial de calor fuerte para calentar la estructura antes de cocinar con calor envolvente.
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  • Espinillo

Muy aromática y noble. Prende con facilidad y genera brasas firmes. Es una opción equilibrada, muy usada en Argentina, especialmente para carnes rojas.

  • Algarrobo

Aporta un aroma suave y agradable. Es una de las favoritas para quienes buscan sumar sabor sin tapar el gusto natural de la carne.

  • Encina o roble

Más comunes en otras regiones, pero igualmente válidas. Son maderas duras, con buena duración y calor parejo.

Fuente: tromen.com

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