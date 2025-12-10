Arquitectura y decoración: la potente lámpara de Xiaomi para el hogar

Esta nueva lámpara de techo de Xiaomi incorpora una arquitectura de reflexión difusa que distribuye la luz de manera uniforme por el techo, las paredes y el suelo. Su diseño permite equilibrar el entorno lumínico y reduce las sombras marcadas, creando una experiencia visual más natural que las lámparas tradicionales que emiten luz hacia abajo.

Esta lámpara cuenta con una disposición de doble fuente situada encima y debajo de la luminaria. Equipada con 550 perlas LED de espectro completo personalizadas, la lámpara de techo reduce en gran medida el contraste entre las zonas brillantes y las zonas oscuras para evitar la fatiga visual.

La lámpara Xiaomi de 10.000 lumens ilumina tanto como una farola callejera. Según la empresa china, esta configuración permite que el campo de iluminación no tenga "casi ninguna sombra bajo la luz", por lo que "resulta adecuada para espacios habitables en los que es fundamental mantener una visión clara".

La potencia máxima de 10.000 lúmenes permite "una iluminación eficiente de habitaciones de hasta 20 metros cuadrados". De hecho, en las pruebas realizadas por Xiaomi, una habitación de 16 m² alcanzó una iluminancia media de 569 lx, lo que posiciona al producto como una solución ideal para dormitorios, salas de estudio, habitaciones infantiles y apartamentos compactos.

Lo curioso es que 10.000 lumens es básicamente el equivalente a una bombilla incasdencente de 800W y una bombilla LED de entre 130W y 250W. La potencia media de una farola LED habitual va de los 30W a los 60W para zonas residenciales, centros comerciales y calles a los más de 100W para puentes y autopistas, por lo que esta luz de Xiaomi tiene potencia sobrada para más allá de una habitación de 20 m2 sin duda.

Se puede configurar con el teléfono

Totalmente compatible con Xiaomi HyperConnect, la lámpara se puede configurar desde el teléfono móvil incluyendo:

Iluminación de activación personalizada.

Rutinas para dormir.

Ajustes preestablecidos específicos para cada estado de ánimo.

Modo de luz nocturna con un solo clic y perfiles específicos para leer, relajarse y concentrarse en el trabajo.

La lámpara ya está a la venta en China por 1.899 yuanes, 230 euros al cambio español y unos $386.000 en Argentina. Por el momento solamente se comercializa en China, pero no se descarta que en poco tiempo más se expanda por Europa y América.