Inicio Sociedad Cristo Redentor
Tras un cierre de varios días

Argentina y Chile acordaron reabrir este lunes el Paso Cristo Redentor con nuevo horario

El paso internacional estuvo cerrado preventivamente el fin de semana. Entra en vigencia la "modalidad 24 horas" para el sistema Cristo Redentor

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
La Coordinación del Paso Cristo Redentor recomienda circular con precaución tras su reapertura este lunes

La Coordinación del Paso Cristo Redentor recomienda circular con precaución tras su reapertura este lunes

Tras estar cerrado el fin de semana por nevadas en alta montaña, el Paso internacional Cristo Redentor volverá a estar habilitado. Argentina y Chile acordaron su reapertura desde las 10 de este lunes 1 de setiembre.

Así lo confirmó la Coordinación General del paso a última hora del domingo, dos días después de su cierre. Y a una semana de haber sido habilitado luego de otro corte de 4 días consecutivos por mal tiempo.

"El 1 de septiembre desde las 10 el Paso Internacional permanecerá habilitado las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", señaló en un comunicado con la firma de su responsable, Justo José Báscolo.

Asimismo, para quienes deban cruzar a Chile desde mañana la recomendación es circular con precaución ante la posible formación de hielo en sectores con sombra.

El comunicado se difundió tras una reunión por Zoom con las autoridades del gobierno de Chile para evaluar las condiciones y consensuar la decisión de la reapertura.

image
Luego de las intensas nevadas del fin de semana, el paso internacional reabre este lunes bajo la modalidad 24 horas

Luego de las intensas nevadas del fin de semana, el paso internacional reabre este lunes bajo la modalidad 24 horas

Nueva modalidad para el paso Cristo Redentor

Ante el pronóstico meteorológico de este lunes y previo al encuentro, de este lado de la cordillera consideraban que estaban dadas las condiciones para abrir. Pero debían esperar a conocer la postura de la contraparte trasandina.

Pero esta vez no es una reapertura más. Es que desde la Coordinación anticiparon que se "estrena" la modalidad 24 horas, que incluye evaluar las condiciones meteorológicas a diario antes de cualquier modificación.

Hasta ahora el horario de atención en el paso Cristo Redentor era de 9 a 21 todos los días, por lo que la modalidad es toda una innovación.

Sabido es que normalmente entre mayo-junio y setiembre, esto es, a finales del otoño y durante el invierto, suelen ser habituales os cierres parciales o totales del Sistema Cristo Redentor.

De hecho, durante agosto se sucedieron varios cierres, el último a partir del sábado 30, que finalmente quedará sin efecto a partir de la mañana de este lunes.

En adelante, para programar el viaje hacia Chile, se recomienda consultar el estado del paso en el sitio oficial. Esto es, ingresar a www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera

Temas relacionados:

Te puede interesar