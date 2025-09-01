vidrio roto Muchas personas creen en la mala suerte

En otras culturas, un espejo reflejaba el estatus social, por lo que un espejo roto implicaba una pérdida económica considerable que equivalía a siete años de trabajo.

La realidad es que no hay evidencia de que romper un espejo cause mala suerte. Es un mito cultural que ha perdurado a lo largo del tiempo.

Evitar la mala suerte

Cuando se rompe un espejo, no debemos tirar los vidrios. Lo primero que se debe hacer, es guardar los pedazos de cristal en papel de aluminio con mucho cuidado. Luego se deben guardar los cristales y esperar a que haya luna llena.

espejo roto Este es el ritual que debes realizar si quieres evitar las consecuencias del espejo roto

Cuando sea la noche ideal con la llena, se deben dejar los cristales en el patio para que incida la Luna. Este debe estar afuera unas ocho horas.

Una vez que pasa la noche se deben recoger y volver a tirar. Otra opción para que tenga más eficiencia es tirarle sal a los cristales antes de desecharlos.